Bio Planet informuje o spadkach sprzedaży

Narastająco po jedenastu miesiącach 2022 r. sprzedaż Bio Planet osiągnęła 183,9 mln zł i jest niższa o 2 % od sprzedaży osiągniętej po jedenastu miesiącach 2021 r., która wynosiła 187,5 mln zł.

Bio Planet kupuje marki Naturavena

Pod koniec października zarząd Bio Planet podał, że w wyniku zakończonego przeglądu opcji strategicznych 27 października br. zawarł umowę przedwstępną z Naturavena – firmą prowadzącą działalność w zakresie importu, produkcji oraz dystrybucji żywności w Polsce.

W wyniku umowy zawartej przez Bio Planet S.A. z Naturaveną

- w pierwszych dniach grudnia 2022 roku nastąpi odkup wybranych elementów majątku przez Bio Planet od Naturaveny. Będą to między innymi towary handlowe, środki trwałe, bazy danych oraz logotypy wszystkich marek należących do Naturaveny,

- od grudnia 2022 roku działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji hurtowej towarów pod markami należącymi obecnie do Naturaveny realizowana będzie przez Bio Planet.