Bio Planet mocno zaczyna rok. To efekt przejęć i pozyskania nowych klientów

Bio Planet: Trudniejsze okoliczności rynkowe to szansa

– Zgodnie z tym co przekazywaliśmy inwestorom – sprawdzony i efektywny model biznesowy, przemyślana ekspansja i pozycja lidera na polskim rynku to czynniki, które sprawiają, że spółka dobrze sobie radzi nawet w bardziej wymagającym okresie. Trudniejsze okoliczności rynkowe to wręcz dodatkowe szanse dla takich firm jak nasza, ponieważ rozszerzają możliwości konsolidacyjne. Dzięki transakcjom wykonanym pod koniec 2022 roku w Bio Planet pojawili się nowi dostawcy oraz nowe towary, które szybko zostały wdrożone w ofercie. Pojawili się także nowi klienci, w tym wiele super i hipermarketów, którzy pozytywnie wpływają na realizowane wyniki firmy. W kolejnych miesiącach ta różnica w stosunku do 2022 roku, również powinna być dobrze widoczna – mówi Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet.

Wzrost sprzedaży to efekt przejęć

Wysoki wzrost sprzedaży to między innymi wynik dokonanych wcześniej przejęć działalności – pozytywny wynik wygenerowały bowiem produkty kupione od NaturaVeny oraz Smaku Natury, a także uruchomienie sprzedaży do byłych klientów NaturaVeny oraz Smaku Natury. Spółce sprzyjał również korzystny układ kalendarza, na który złożyło się więcej dni roboczych (21 dni roboczych w styczniu 2023 r. w stosunku do 19 dni roboczych w styczniu 2022 r.). Zdaniem spółki wysoka dynamika przychodów, w której utrzymanie wpisują się dokonane ostatnio przejęcia, umożliwi zachowanie rentowności nawet przy wysokich kosztach finansowania kredytów bankowych.

Co wiemy o Bio Planet

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże.