Bio Planet planuje emisję akcji, by pozyskać środki na inwestycje

Bio Planet S.A to lider polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Fot. materiały prasowe

Spółka Bio Planet planuje przeniesienie notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Jednocześnie, firma zamierza zaoferować do objęcia w ramach nowej emisji 200.000 akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd spółki planuje debiut w drugiej połowie 2021 roku. Jednocześnie zarząd podjął decyzję co do przeprowadzenia oferty publicznej i zamierza zaoferować do objęcia w ramach nowej emisji 200.000 akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji nowych akcji pozwolą na dofinansowanie spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych oraz dalszy rozwój jej działalności.

Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenie nowej emisji akcji w trybie oferty publicznej wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez Akcjonariuszy Spółki.



W I kwartale 2021 roku spółka wygenerowała niemal 59 mln PLN przychodu netto, odnotowując wzrost o prawie 6% rdr. Zysk netto w porównaniu z I kwartałem 2020 wzrósł o 30%.