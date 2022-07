Bio Planet: Rynek jest bardzo emocjonalny

W drugim kwartale 2022 roku, sprzedaż wyniosła łącznie 46,9 mln zł i była o 4% niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy to wyniosła 48,8 mln zł. Narastająco, po 6 pierwszych miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 103,1 mln zł i jest niższa o 4 % od sprzedaży osiągniętej w pierwszym półroczu 2021 r., która wynosiła 107,5 mln zł.

„Rynek jest w ostatnich miesiącach bardzo emocjonalny i żyje perspektywą dynamicznych wzrostów cen żywności oraz wysokiej inflacji. Jak się jednak okazuje, ceny surowców rolnych nie rosną tak dynamicznie, jak niektórzy oczekiwali. To z pewnością trudniejszy okres na rynku, natomiast paradoksalnie, dla liderów branż – takich jak my – jest to sytuacja o wiele bardziej komfortowa i bezpieczna niż w przypadku mniejszych podmiotów” – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.