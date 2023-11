Bio Planet: Rynek produktów ekologicznych wraca do pozytywnych trendów

Bio Planet: 2023 rok czasem dobrych decyzji

Kończący się powoli rok był dla nas czasem przełomowym, pełnym odważnych, ale dobrych decyzji. Widzimy, że strategia, którą przyjęliśmy sprawdziła się, już przynosi wymierne korzyści i przekłada się na coraz lepsze wyniki sprzedażowe i finansowe. Październik zakończyliśmy kolejnym wzrostem przychodów – tym razem na rekordowym poziomie 39 %. W minionym miesiącu wypracowaliśmy sprzedaż na poziomie 23,2 mln zł w stosunku do 16,8 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku. Cieszy również fakt, że narastająco, po 10 miesiącach osiągnęliśmy wzrost na poziomie 27 %. Dobrą perspektywę na przyszłość zapowiadają nie tylko satysfakcjonujące wyniki, ale też sprzyjające nam trendy i obrany przez instytucje unijne proekologiczny kierunek zmian obszarze rolnictwa – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Spółka zamknęła pierwsze 10 miesięcy z przychodami na poziomie 210,5 mln złotych, co oznacza wzrost o 27% r/r (przychody po 10 miesiącach są już wyższe niż osiągnięte w całym 2022 roku). Bardzo istotnym i znaczącym wydarzeniem było przejęcie w końcówce 2022 roku części aktywów dwóch spółek NaturaVena oraz Smak Natury, dzięki którym oferta Bio Planet powiększyła się do około 8.000 produktów. Na początku 2023 roku spółka uruchomiła również obsługę dropshippingową sklepów internetowych.

Cały czas analizujemy rynek i staramy się dopasować naszą ofertę do potrzeb klientów. Wzrost sprzedaży i rozszerzenie listy oferowanych produktów to również duże wyzwanie organizacyjne. Wzmocniliśmy Departament Sprzedaży, co umożliwia zapewnienie lepszej obsługi rynku. Obecnie mamy 18 handlowców w terenie w stosunku do 13 handlowców w roku poprzednim. Doskonalimy również współpracę z sieciami handlu nowoczesnego realizowaną przez dwóch kierowników ds. kluczowych klientów, co również przekłada się na dobre wyniki ostatnich miesięcy – mówi prezes Bio Planet S.A.

Spółka ma plany związane między innymi z rozwojem eksportu, który w 2023 wzrósł do poziomu 4 % sprzedaży firmy. Analizowane są możliwości rozwoju tego obszaru i eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej. Spółka zdobyła m.in. perspektywicznego odbiorcę w Katarze. Druga istotna kwestia z rozwoju Bio Planet to dokończenie budowy nowoczesnego zakładu konfekcjonowania.

Jak zapewnia Sylwester Strużyna, spółka bardzo racjonalne podchodzi do finansowania budowy i chce wcześniej zgromadzić odpowiednie środki. - W 2022 roku zakończyliśmy pierwszy etap budowy, osiągnięty został stan surowy zamknięty. Planujemy wznowić prace po zebraniu odpowiednich środków własnych lub po istotnej obniżce stóp procentowych. Zależy nam, aby dokończyć budowę, jednak nie chcemy narażać firmy na zbyt wysokie odsetki od kredytów. Szukamy też alternatywnych źródeł finansowania naszych działań marketingowych (w tym uczestnictwa w imprezach targowych), stąd decyzja dotycząca podpisania umowy o dotację z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa - mówi prezes Bio Planet.

Trendy sprzyjają rozwojowi

Eksperci wskazują, że w kolejnych latach rynek żywności ekologicznej nadal będzie dynamicznie się rozwijał. Duży udział w tej zmianie ma Unia Europejska, która zakłada, że do 2030 roku ¼ wszystkich upraw będzie miała charakter ekologiczny. Chociaż powierzchnia upraw eko systematycznie wzrasta, w 2021 roku było to 15,9 mln ha w porównaniu do 14,5 mln rok wcześniej, eksperci wskazują, że w najbliższych siedmiu latach nie uda się osiągnąć wyznaczanego w Europejskim Zielonym Ładzie poziomu. Realne wydaje się osiągnięcie poziomu kilkunastu procent (w miejsce obecnych niecałych 9 %).

Rynek produktów ekologicznych w Polsce wraca do pozytywnych trendów. Świadomość ekologiczna społeczeństwa jest coraz większa i wszystko wskazuje na to, że ten trend pozostanie z nami na dłużej. Zmiany widzimy w wynikach sprzedaży, nie tylko w sklepach specjalistycznych, ale również supermarketach. To dla nas bardzo dobra wiadomość i szansa na kolejne lata rozwoju – podsumowuje Sylwester Strużyna.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże.