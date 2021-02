Bio Planet utworzył fundusz pracowniczy. Będzie przyznawał nagrody za nienaganną pracę

fot. materiały prasowe

Sprzedaż spółki Bio Planet w IV kwartale 2020 r. wyniosła 54,7 mln zł, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do sprzedaży za IV kwartał 2019 r. (41,4 mln zł). Sprzedaż w całym 2020 r. wyniosła 204,6 mln zł, co stanowi 34% wzrostu w stosunku do sprzedaży w całym 2019 r. (153,1 mln zł).

- Trudny do precyzyjnego oszacowania częściowy wzrost sprzedaży w 2020 roku wynikał z zamknięcia przez wiele miesięcy stołówek szkolnych, gastronomii, branży weselnej oraz eventowej. Spółka zaopatruje przede wszystkim sklepy detaliczne, w których w związku z licznymi ograniczeniami covidowymi zaopatrywała się w 2020 roku ludność Polski. Nie wiemy w jakim tempie żywienie zbiorowe będzie „odmrażane” w 2021 roku oraz jak to „ odmrażanie” wpłynie na wyniki sprzedażowe spółki - tłumaczy firma.

Zysk netto w IV kwartale 2020 r. wyniósł 1 mln 402 tys. zł, podczas gdy w IV kwartale 2019 r. zysk netto wyniósł 762 tys. zł.

Najistotniejsze zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki:

1. Spółka w IV kwartale 2020 r. wykazała 29,2% marży podstawowej na sprzedawanych towarach,

podczas gdy w IV kwartale 2019 r. marża wyniosła 28,2%.

2. W IV kwartale 2020 r. wzrost przychodów wyniósł 31%, natomiast wzrost kosztów działalności

operacyjnej wyniósł 33%.

3. W IV kwartale 2020 roku spółka wykazała ujemne różnice kursowe, które wyniosły 485 tys. zł

podczas gdy w IV kwartale 2019 roku firma wykazała 243 tys. zł dodatnich różnic kursowych.

4. W IV kwartale zarząd odjął decyzję o wprowadzeniu w spółce regulaminu przyznawania

nagród jubileuszowych pracownikom (za wyjątkiem pracowników będących członkami zarządu

Bio Planet S.A.) za wieloletnią nienaganną pracę. Regulamin ten wszedł w życie od 1 stycznia 2021

roku. Dlatego też spółka musiała utworzyła rezerwę na nagrody jubileuszowe w wysokości 1 mln

289 tys. zł., która obciąża zysk netto w 2020 roku. Natomiast w przyszłych okresach rezerwa na

nagrody jubileuszowe będzie tylko korygowana (tj.: przewidujemy wzrost tej rezerwy w kolejnych

latach o około 150 tys. zł rocznie).