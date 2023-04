Bio Planet zadowolone z przejęć i konsolidacji rynku. Widać to w sprzedaży

Bio Planet: Spodziewamy się kontynuacji trendu wzrostowego

Zgodnie z założeniami o których informowaliśmy rynek i akcjonariuszy – dokonane zakupy szybko i pozytywnie przełożyły się na wzrost przychodów. Kontynuacji tego trendu oczekujemy również w kolejnych kwartałach i to mimo wymagającego okresu na rynku. Stabilna sytuacja finansowa spółki, a jednocześnie jej silna pozycja rynkowa, sprawiają że funkcjonowanie na rynku jest dużo łatwiejsze i wciąż daje nam możliwości rozwojowe, nawet gdy cześć sektora odczuwa presję związaną ze środowiskiem wysokich stóp procentowych oraz podwyższoną inflacją. Wojna nie spowodowała istotnych zaburzeń w funkcjonowaniu spółki. Jednocześnie uważamy, że ewentualne zakończenie działań wojennych powinno zauważalnie odnowić trend wzrostowy w zakresie bio żywności w Europie oraz spowodować pojawienie się na rynku nowych bio konsumentów – mówi Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet.

Rekordowa sprzedaż Bio Planet w marcu

Sprzedaż Bio Planet S.A. za marzec 2023 r. osiągnęła 26,0 mln zł i tym samym była wyższa o 22 % w stosunku do sprzedaży w marcu 2022 r., która wyniosła 21,3 mln zł. Marcowy wynik to jednocześnie rekord sprzedaży miesięcznej. Sprzedaż narastająco po trzech miesiącach 2023 r. osiągnęła 68,2 mln złotych – więcej o 21 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 3 miesiącach 2022 r., która wyniosła 56,3 mln zł. Spółka uznaje wzrost sprzedaży za pozytywny efekt dokonanych przejęć i z optymizmem patrzy na kolejne kwartały.

Co wiemy o Bio Planet

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 8 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże.