Bio Planet zbiera owoce inwestycji i rozwija dropshipping

W I kwartale 2023 spółka odnotowała wzrost przychodów na wysokim poziomie.

Bio Planet posiada potencjał logistyczny i operacyjny do przyspieszenia wzrostu sprzedaży w kolejnych kwartałach.

Bio Planet będzie rozwijać dropshipping

Od kilku miesięcy widzimy pozytywne efekty modelu biznesowego jaki przyjęliśmy. Przejęcie części aktywów dwóch spółek - NaturaVena oraz Smak Natury, pozwoliło nam na poszerzenie oferty oraz dotarcie do nowych klientów. W pierwszym kwartale 2023 r. uruchomiliśmy również obsługę dropshippingową dla pyszneeko.pl, a w przyszłości planujemy rozwijać tego typu usługi dla innych sklepów internetowych. Odnotowaliśmy również duży wzrost udziału w przychodach sieci sklepów ogólnospożywczych, z 8 do 18% oraz kolejny wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży –4% w I kwartale 2023 r. w stosunku do 3% w 2022 r. Obecne wyniki są efektem zrealizowanych działań konsolidacyjnych – mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Przychody Bio Planet w I kwartale 2023

Przychody za pierwszy kwartał 2023 r. wyniosły 69 mln zł i były aż o 23% wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r., kiedy wyniosły 56,3 mln zł. Przychody miesięczne były wyższe średnio o 4,2 mln zł w stosunku do 2022 r. Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2023 r. wzrosły o 26% w stosunku do kosztów operacyjnych w I kwartale 2022 r. co przełożyło się na zmniejszenie zysku na sprzedaży do poziomu 1,2 mln zł oraz na niewielkie zmniejszenie EBITDY do 2,8 mln zł zrealizowanej w I kwartale 2023 r.

Liczymy na to, że rozpoczęty przez nas proces konsolidacji dostawców żywności ekologicznej przyniesie jeszcze lepsze efekty w postaci kolejnych wzrostów wolumenu naszej sprzedaży. W dalszej perspektywie będziemy efektywniej zarządzać marżą i wpływać pozytywnie na potencjał osiąganego zysku. Przed nami rok pełen kolejnych wyzwań, a nasz zespół jest odpowiednio zmotywowany do pracy – mówi Sylwester Strużyna.

W pierwszym kwartale spółka wprowadziła około 700 nowych produktów do oferty. Część z nich (około 300) to produkty, których dystrybucją zajmowała się wcześniej spółka Smak Natury. Pozostałe 400 to nowości od dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Do oferty wprowadzono także trzy nowe produkty pod marką Bio Planet.

Co wiemy o Bio Planet

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).