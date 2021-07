Biznes Kolportera ucierpiał wskutek ograniczeń po wybuchu epidemii

Do firmy Kolporter należy ok. 800 własnych placówek; fot. materiały prasowe

W ub.r. przychody dystrybutora prasowego Kolporter zmalały o 11,7 proc. do 1,2 mld zł, a jego zysk netto - z 16,11 do 5,5 mln zł - piszą wirtualnemedia.pl

Wpływy Kolportera ze sprzedaży towarów i materiałów zmalały z 1,307 do 1,149 mld zł, te ze sprzedaży produktów - z 49,05 do 48,37 mln zł, natomiast wynik ze zmiany stanu produktów polepszył się z -188,3 do -121,3 tys. zł. Do firmy należy ok. 800 własnych placówek: mniejszych saloników Kolporter i większych Top Press.

W sprawozdaniu złożonym w KRS firma opisała, jak ograniczenia w handlu i mobilności społecznej po wybuchu epidemii negatywnie wypłynęły na jej biznes. - Znaczna część saloników prasowych działających w strukturach sieci własnej, zlokalizowana jest w galeriach handlowych oraz sklepach wielkopowierzchniowych co do których na podstawie przepisów ustawy Covid wprowadzone zostały daleko idące ograniczenia - stwierdzono.

Czytaj więcej na www.wirtualnemedia.pl