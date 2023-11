Biznesy Palikota: Większość wierzycieli chce układu

Nie ma jeszcze pełnych wyników głosowań, natomiast Marek Maślanka, jeden z głównych inwestorów w Manufakturze Piwa Wódki i Wina, w środę poinformował, że w przypadku tej spółki zdecydowana większość policzonych jak dotąd głosów jest za przyjęciem układu. Na platformie X wyliczył, że oddano ok. 90 mln głosów za, ok. 44 mln przeciw, a ok. 27,9 mln zostało uznanych za nieważne (nie wskazał dlaczego), z czego większość była na tak. Część wierzycieli wysłała swoje głosy pocztą tradycyjną, więc nadzorca postępowania układowego czeka jeszcze na korespondencję od nich (do 30 października można było wysłać przesyłkę z wypełnioną kartą do głosowania).

