Black Friday 2020: Czas rekordów i desperacji

Fot. Shutterstock

Tegoroczny Black Friday będzie inny niż dotąd. Przy wciąż zamkniętych galeriach handlowych większość zakupów przeniesie się do internetu, zaś akcje sprzedażowe przeciągną się na kilka dni, a nawet tygodni. Zarówno klienci, jak i sieci handlowe są zdesperowani – konsumenci chcą zapolować na okazje, nie nadwyrężając budżetu, a sklepy chcą wykorzystać szanse na poprawienie sprzedaży. W akcję silnie włączają się sieci spożywcze.

W tym roku Black Friday wypada w najbliższy piątek, 27 listopada. W Polsce dzień „czarnopiątkowych” wyprzedaży, rozpoczynający sezon zakupów przedświątecznych, przyjął się już na dobre i co roku sprzedaż szybuje, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Jak będzie w tym roku?

Święto wyprzedaży w internecie

Utarło się, że w pierwszy poniedziałek po „Czarnym Piątku” ruszały wyprzedaże w internecie. Dzień ten zyskał nazwę Cyber Monday. W tym roku „Cyfrowy Poniedziałek” stracił rację bytu, ponieważ i tak większość sprzedaży z okresu Black Friday przenosi się do internetu.

Przypomnijmy, zgodnie z decyzjami o zwiększeniu obostrzeń, tych sprzed 3 tygodni, w dniu 27 listopada sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte. Ich otwarcie nastąpi dzień później, w sobotę 28 listopada.

- W tym roku z Black Friday zostały wyłączone dwa duże segmenty rynku: stacjonarny handel elektroniką i AGD oraz stacjonarny handel „fashion”, a według statystyk z poprzednich lat, około połowy uczestników wyprzedaży Black Friday szuka okazji zarówno w sieci, jak i w galeriach handlowych. Do tłumów, jakie widzimy na obrazkach z USA nam zawsze było daleko, ale w tym roku Black Friday będzie obecne głównie w internecie – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Mikołaj Kasiej, Marketing & Analysis, Picodi.com SA.

Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert zauważa, że nie bez znaczenia jest to, iż udział kanału e-commerce w ogólnej sprzedaży rośnie dla większości branż. - Sytuacja epidemiczna z pewnością dała dodatkowy impuls i zachęciła do zakupów w sieci wielu Polaków, którzy dotąd bardzo sceptycznie korzystali z wirtualnych koszyków lub nie robili tego wcale. I to jest ważny trend całego 2020 roku – mówi Michał Mystkowski.

