Bliski koniec konwersji Tesco przez Netto

Sklepy Netto pojawiły się po raz pierwszy w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawskopomorskie), Jastrowiu, Witkowie (oba woj. wielkopolskie), Lipsku, Zwoleniu (oba woj. mazowieckie), Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie), Gajkowie (woj. dolnośląskie), Rykach (woj. lubelskie) i Tarnowskich Górach (woj. śląskie). Na przeciwnym końcu „skali” znajdują się Rybnik (woj. śląskie) obecnie z pięcioma sklepami Netto, Gdańsk (woj. pomorskie), gdzie 3 lutego otwarty został ósmy sklep Netto i Łódź (woj. łódzkie), która może poszczycić się już 17 dyskontami sieci. Z kolei w Przemyślu (woj. podkarpackie) i Ziębicach (woj. dolnośląskie) funkcjonują obecnie po dwa sklepy Netto.

Łączna powierzchnia sklepów Netto otwartych 3 i 10 lutego wynosi ok. 10 120 mkw. Najmniejsza z nowych placówek zajmuje 450 mkw. i znajduje się z Ziębicach, a największa ma ponad 950 mkw. i zlokalizowana jest w Przemyślu.

Przeczytaj także: Intermarche kłóci się z Jacobs Douwe Egberts a Tesco z Colgate Palmolive

Sklepy w Gdańsku, Łodzi i Przemyślu wyposażone są w kasy samoobsługowe, które znacznie ułatwiają i przyspieszają robienie zakupów. Znaleźć je można w coraz większej liczbie placówek Netto.

Szybkie tempo konwersji sklepów Tesco

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tempem, w jakim przebiega proces konwersji sklepów Tesco na Netto 3.0 – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Dzięki niej rozbudujemy siatkę sklepów aż do 650 placówek, co przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji na polskim rynku. W efekcie jeszcze więcej klientów będzie mogło korzystać z szerokiej oferty Netto, którą wyróżnia atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Wszystkie nowo otwierane sklepy Netto utrzymane są w formacie 3.0, który nawiązuje do skandynawskich korzeni sieci. W sferze wizualnej 3.0 to minimalistyczny wystrój wnętrz zapewniający komfort zakupów dzięki szerokim alejkom, neutralnemu oświetleniu oraz zastosowaniu naturalnych materiałów wyposażenia wnętrz.

Netto planuje zakończyć proces konwersji sieci sklepów Tesco jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Adresy i godziny otwarcia nowych placówek Netto:

Aleksandrów Kujawski

ul. Wojska Polskiego 6

pon.-sob.: 6-22

Przemyśl

ul. Boruty Spiechowicza 3

pon.-sob.: 6-22

Gajków

ul. Wrocławska 2A

pon.-sob.: 6-22

Rybnik

ul. Dworek 38

pon.-sob.: 6-22

Gdańsk

ul. Obrońców Wybrzeża 21

pon.-sob.: 6-22

Ryki

ul. Słowackiego 20B

pon.-sob.: 6-22

Jastrowie

ul. Gdańska 35

pon.-sob.: 6-22

Tarnowskie Góry

ul. Ks. Wiktora Sojki 2

pon.-sob.: 6-22

Lipsko

ul. Obrońców Chotczy 1

pon.-sob.: 6-22

Witkowo

ul. Jana Pawła II 27

pon.-sob.: 6-22

Lubawa

ul. Wyzwolenia 1

pon.-sob.: 6-22

Ziębice

ul. Wałowa 20

pon.-sob.: 6-22

Łódź

ul. Gdańska 81

pon.-sob.: 6-22

Zwoleń

ul. Wojska Polskiego 109

pon.-sob.: 6-22