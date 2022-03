Bojkot rosyjskich produktów a pomyłki przy sklepowych półkach

– Docierają do mnie sygnały, że w szlachetnym zrywie w ramach bojkotu rosyjskich marek ludzie nie odróżniają ich od ukraińskich. No więc - ważne - NIE BOJKOTUJEMY ukraińskich marek! Nawet jeśli są pisane cyrylicą! Marki Nemiroff, ROSHEN Confectionery Corporation i wiele innych to marki ukraińskie! – napisała Agnieszka Górnicka, prezeska zarządu Inquiry w poście opublikowanym w serwisie społecznościowym LinkedIn.

Prezes Inqiury podaje za MPP Consulting listę najcenniejszych marek ukraińskich:

fot. za MPP

fot. za MPP

fot. za MPP

fot. za MPP.jpg

fot. za MPP .jpg

Listę opublikowano w poście opublikowanym w serwisie LinkedIn.