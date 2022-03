Bojkot rosyjskich produktów trwa. GS1 przypomina, że prefiks nie zawsze wskazuje na kraj pochodzenia

Mówiąc o standardowych kodach kreskowych, z którymi spotykamy się na większości opakowań detalicznych na całym świecie, nie sposób nie wspomnieć o zarządzającej nimi organizacji GS1.

GS1 to zachowująca neutralność, zajmująca się standaryzacją organizacja o charakterze non for profit, która w sposób uregulowany działa na rzecz użytkowników – globalnie i lokalnie. GS1 Polska jest częścią globalnej organizacji i jako jedyna w Polsce ma prawo do nadawania uprawnień do stosowania kodów GS1.

Prawidłowa interpretacja znaczenia 13 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym (EAN-13) jest następująca:

•Pierwsze 3 cyfry to prefiks organizacji krajowej GS1, czyli kraju w którym dana firma zarejestrowała się i uzyskała prawo znakowania produktów "kodami kreskowymi". Prefiks nie zawsze wskazuje na kraj pochodzenia produktu np. 590 Polski nie oznacza, że produkty tak okodowane są "Made in Poland".

•Następne cyfry (od czterech do ośmiu) to numer identyfikacyjny firmy, który razem z prefiksem GS1 tworzy „Prefiks firmy GS1".

•Kolejne cyfry (od jednego do pięciu) oznaczają numer konkretnego produktu np. jogurt malinowy 250g.

•Ostatnia cyfra to „cyfra kontrolna", która sprawdza poprawność całego numer.

Uczestnikiem Systemu GS1 w Polsce może być osoba prawna, a także osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

