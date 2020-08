BOPIS tegorocznym królem trendów zakupowych?

fot. shutterstock

Rośnie liczba chorych na koronawirusa, a wraz z nią niepokój Polaków. Jak wynika z kolejnej edycji badania Global State of the Consumer Tracker, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, w trzeciej dekadzie lipca prawie trzy czwarte z nas boi się o zdrowie najbliższych. Choć praca zdalna na dobre wpisała się w nasze życie, to sześciu na dziesięciu Polaków czuje się bezpiecznie, myśląc o powrocie do biura. W ciągu prawie półtora miesiąca z 44 do 38 proc. spadł odsetek konsumentów, którzy nadal kupują więcej niż potrzebują.

Opracowany przez Deloitte indeks niepokoju konsumentów to różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem „Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu” oraz tymi, które zaprzeczyły temu stwierdzeniu. Rosnąca liczba zachorowań i powrót koronawirusa na czołówki polskich mediów spowodował, że indeks zaczął rosnąć, choć należy pamiętać, że badanie było przeprowadzone, zanim w Polsce liczba chorych zaczęła gwałtownie rosnąć, z czym mamy do czynienia od pierwszych dni sierpnia. W przedostatnim tygodniu lipca było to – 9 proc., a zmiana w stosunku do poprzedniej fali badania wynosiła 2 pp.

- Choć Polska wciąż znajduje się w grupie krajów, w których indeks niepokoju znajduje się na relatywnie niskim poziomie, to rośnie grupa osób, który odczuwają niepokój w związku z tym, co dzieje się dookoła nich. Polacy ruszyli na wakacje i często zapominają o zachowaniu środków ostrożności. Tymczasem okazało się, że kolejna fala epidemii przyszła wcześniej niż się spodziewano - mówi Michał Pieprzny, Lider branży Consumer w Polsce, Partner Deloitte.

Polska nie jest jedynym krajem w Europie, którego obywatele czują się coraz bardziej zaniepokojeni. W ciągu dwóch tygodni od ostatniego badania w 12 z 18 krajów indeks niepokoju wzrósł. W największym stopniu dotyczy to Belgii czy Holandii. Dla odmiany wyjątkowo spokojnie na obecną sytuację reagują Niemcy. Należy się spodziewać, że kolejne pomiary indeksu, dokonane już w sierpniu, odzwierciedli zarówno rosnącą liczbę przypadków zachorowań, jak i zaniepokojenie, które się z tym wiąże.

Polska znalazła się w grupie krajów, m.in. z Hiszpanią czy Belgią, których obywatele boją się bardziej o zdrowie swoje i swoich najbliższych (odpowiednio 56 i 73 proc.) niż o stan swoich finansów. Niespełna jedna trzecia Polaków obawia się o płatności, na które regularnie musi znaleźć środki, a 38 proc. przewiduje, że będzie musiała odłożyć większe zakupy na później. Jednocześnie 43 proc. obawia się utraty pracy, to o 9 pp. mniej niż pod koniec maja.

- Coraz więcej osób wraca za to do biur. Tylko co dziesiąty badany nadal codziennie pracuje w domu, podczas gdy dwa miesiące temu takiej odpowiedzi udzielało dwa razy więcej Polaków. Niemal czterech na dziesięciu respondentów pojawia się w miejscu pracy już codziennie, a ponad 60 proc. czuje się tam bezpiecznie. Widać więc, że także w tym obszarze następuje odmrożenie, a pracodawcy zrobili wiele, by umożliwić pracownikom komfortowy powrót do biur. Nie znaczy to jednak, że praca zdalna zniknie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy elastycznie podchodzić do miejsca, w którym wykonujemy zawodowe obowiązki. Jednego dnia będzie to biuro, a innego własny dom - mówi John Guziak, Partner, Lider ds. Kapitału Ludzkiego w Deloitte Polska.

Coraz lżejszy koszyk zakupowy