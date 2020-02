Brand vs. sieć handlowa – spór Intermarche i Coca-Coli od kuchni

Na zdj. Tomasz Szacoń, ekspert ds. sprzedaży do sieci handlowych, RetailPoland Consulting LTD

W styczniu br. w mediach pojawiły się informacje o konflikcie na linii sieć handlowa - producent. Jego przyczyną była decyzja francuskiego oddziału Intermarche, polegająca na umieszczaniu zdrowszych napojów w widocznym miejscu kosztem takich marek jak Fanta czy Sprite. Koncern Coca-Cola w odpowiedzi wstrzymał dostawy swoich produktów do sklepów. Reprezentujący detalistę Thierry Cotillard stwierdził, że konsumenci chcą dziś zdrowszych produktów w sklepach, a sprzedaż napojów bezalkoholowych spadła w ubiegłym roku o 3,2 proc. Jego zdaniem reakcja detalisty okazała się brutalna i zaskakująca. O co tak naprawdę chodzi w tym sporze? – wyjaśnia Tomasz Szacoń, ekspert ds. sprzedaży do sieci handlowych, RetailPoland Consulting LTD.

Trend pożera część tortu

W dziale zakupów sieci handlowej pracuje Katman czyli Category Manager. Ma dbać o to, żeby jego kategoria/alejka była odwzorowaniem zachowań klientów. Inaczej mówiąc - to klienci tworzą półkę produktową. W zależności od tego, czy jest to dyskont, czy delikatesy można żonglować markami, przedziałami cenowymi a nawet regionalnymi produktami. Cel jest jasny: chodzący po sklepie człowiek ma wziąć produkt z półki i za niego zapłacić. Trzeba mu zapewnić to, czego szuka. Ale jak się tego dowiedzieć? Firmy badające opinię publiczną i gromadzące dane podpowiedzą nam, jakie produkty sprzedają się najlepiej w kategorii napojów – czy to jest Coca-Cola, a może Tymbark, jaki procent udziałów ma woda mineralna, a jaki źródlana oraz co klienci wybierają częściej: puszkę, PET czy szklaną butelkę. Kupiec musi brać też pod uwagę trendy – czyli to, żeby półka, którą układa była modna, zawierała smoothie, (bez)gluten, vege, zero cukru... To nie lada wyzwanie, szczególnie gdy rynek gwałtownie skręca w którąś stronę. Teraz jesteśmy właśnie w takim momencie: konsumenci odwracają się od produktów naszpikowanych chemią w poszukiwaniu zdrowszej alternatywy. Ich reakcja jest na tyle silna, że w efekcie okazuje się, że największy kawałek tortu przypada niszowej dotąd firmie, która „wstrzeliła” się w trendy, dając pstryczka w nos światowym gigantom.

Fast listing

Coca-Cola Company to także Fanta, Sprite, Fuzetea, i energetyk Monster. Sieć handlowa nie ma za bardzo wyjścia i musi współpracować z rozpoznawalnymi markami, odpowiadając na potrzeby konsumentów. Ale to nie odosobniony przypadek nieporozumień na linii globalna marka vs. sieć handlowa. W 2018 roku Kaufland był w sporze z Unileverem, producentem takich marek, jak Lipton, Ben & Jerry's, Domestos, Magnum, Rexona czy Dove – nie sposób ich nie mieć w ofercie. Poszło o pieniądze – zdaniem niemieckiego detalisty koncern „drastycznie podniósł” ceny. Kaufland zagrał va banque i wycofał produkty ze swoich sklepów. Po roku firmy doszły do porozumienia.

Światowe koncerny często korzystają z tak zwanego „fast listingu”: wprowadzają na rynek nowy lub odświeżony produkt, planują reklamy w telewizji, prasie, internecie i wymuszają na kupcach dostosowania się do tego planogramu. Nie zawsze musi to być złe, bo dobrze rotujący produkt jest dobrem dla kupca i klientów jego sieci. Nie poznamy nigdy szczegółowych zapisów takich kontraktów, ale domyślamy się, że ktoś tu jest Sprite, a ktoś pragnienie. Nie ma nic za darmo.

