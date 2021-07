Brewery Hills wchodzi do Lidla – w planach crowdfunding, giełda i własny browar

Kasia Puchała, Wiceprezes Zarządu Brewery Hills SA

Brewery Hills - browar rzemieślniczy z Wrocławia - nawiązał współpracę z siecią handlową LIDL, w ramach której jego piwa będą okresowo dostępne w asortymencie. Spółka zapowiedziała także emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego przy wsparciu Crowdway. Zamierza także wejść z ofertą publiczną na rynek NewConnect.

Już w sierpniu na półkach sklepów LIDL w całej Polsce fani piw kraftowych będą mogli znaleźć dwie propozycje od browaru Brewery Hills: Banana Peach i Nelson DDH NEIPA. To kolejna umowa handlowa, jaką browar z Wrocławia zawarł w ostatnim czasie. Okresowo lub w stałej ofercie piwa pod marką Brewery Hills są dostępne także w sieciach Carrefour, Auchan, Leclerc, SPAR, Duży Ben i Al Capone.

- Wiemy jak tworzyć piwo, które przypada do gustu smakoszom, jednocześnie mając pełną swobodę eksperymentowania z gatunkami i proponując produkty, jakich to my chcemy dostarczać. Nie podążamy za modą, ale za swoją pasją, dlatego cieszy nas, że potrafimy połączyć niezależność z obecnością w dużych sieciach handlowych. Chcemy dalej doskonalić nasz biznes i mamy na to konkretny plan, dlatego wkrótce rozpoczniemy kampanię crowdfundingową – powiedział Marcin Olszewski, Prezes Zarządu Brewery Hills SA.

W ramach przyjętej strategii spółka chce w krótkim czasie zwiększyć skalę działalności i rozbudować dział handlowy. Podjęła decyzję o emisji akcji w ramach crowdfundingu, zapraszając społeczność inwestorów do uczestniczenia w jej dalszym rozwoju. Emisja ma się rozpocząć jeszcze III kwartale 2021.

Do 2023 roku Brewery Hills planuje wybudować własny browar, aby zredukować koszty warzenia kontraktowego, jeszcze lepiej kontrolować jakość i zwiększyć moce produkcyjne. Na przełomie 2022 i 2023 spółka chciałaby pojawić się na NewConnect.

Zarząd spółki tworzą: Marcin Olszewski, twórca sukcesu Doctor Brew, zaangażowany w polską rewolucji piwną oraz Kasia Puchała, jedna z niewielu kobiet-browarników w kraju, odpowiadająca za rozwój sprzedaży oraz design oryginalnych etykiet piw Brewery Hills. Jako absolwentka malarstwa ASP tworzy na nich grafiki nawiązujące do historii piwnej rewolucji USA lat 1960-1990.

W 2019 roku w Brewery Hills zainwestował fundusz private equity Torro Investment, za którym stoją wrocławscy przedsiębiorcy Tomasz Maślanka i Przemysław Weremczuk. Fundusz obecnie posiada w portfelu udziały kilkunastu przedsiębiorstw z różnych branż o łącznej kapitalizacji przekraczającej 100 mln PLN. W Brewery Hills pełni rolę wiodącego inwestora, wspierając spółkę finansowo, ale także pełniąc funkcję kontrolną.