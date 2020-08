Browar Za Miastem dostarcza dla dużych sieci. Teraz buduje swój zakład

We wrześniu Browar Za Miastem rozpocznie budowę własnego browaru. Środki zamierza pozyskać m.in. w crowfundingu. Kampania ruszy we wrześniu i będzie promowana na Crowdway.pl. Jej celem będzie pozyskanie 4,2 mln zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne spółka zrealizuje ze środków własnych, dotacji UE i kredytu.

Firma działa aktywnie od początku 2017 roku. Obaj założyciele i członkowie zarządu, Tomasz Brycki i Marek Wziątek, przepracowali około 20 lat w branży piwnej. W 2019 roku sprzedaż wzrosła o 50% (wolumenowo i wartościowo). Trend ten spółka podtrzymuje także w bieżącym roku. Browar systematycznie poszerza ofertę piw, zwiększa dystrybucję i dociera do nowych konsumentów. Spółka ma w ciągłej sprzedaży kilkanaście gatunków piwa, które uzupełnia nowościami.

Browar Za Miastem warzy zarówno europejską klasykę (np. pilsner, pszeniczne), jak i piwa nowej fali (np. APA, Black IPA). Niektóre piwa leżakują ponad rok.



W samym 2019 roku firma sprzedała około 800 tys. butelek piwa. W 2020 rośnie dalej, mimo trudnej sytuacji rynkowej. Piwa Browaru Za Miastem sprzedawane są w dużych sieciach handlowych: Auchan, Carrefour, Duży Ben, Intermarche, Kaufland, Lidl, Stokrotka. Spółka współpracuje też z wieloma dystrybutorami, lokalami gastronomicznymi i sklepami specjalistycznymi. W sumie piwa dostępne są w 2 tys. sklepów.

Przychody spółki w ubiegłym roku wyniosły 3,3 mln zł. W drugiej połowie 2019 r., czyli w trzecim roku działalności, firma osiągnęła rentowność. Plan na 2020 rok to 4 mln zł przychodów.

– Wiosną 2020 roku nasze przychody wzrosły o ponad 30%. W tym samym czasie na rynku, ze względu na Covid-19, sprzedaż piwa spadła o kilka procent, a sprzedaż piw rzemieślniczych nawet o 35%. W tym trudnym czasie procentowała nasza wcześniejsza praca – wykorzystaliśmy nowe możliwości sprzedaży, wprowadziliśmy oszczędności. Dzięki temu całe I półrocze 2020 zakończyliśmy zyskiem. Zacieśniliśmy współpracę z dotychczasowymi partnerami, zdobyliśmy nowych klientów, wprowadziliśmy do oferty nowe piwa. Perspektywy w kolejnych miesięcy są dobre – mówi Tomasz Brycki, współzałożyciel i prezes spółki Browar Za Miastem.



Obecnie firma warzy swoje piwa w formule kontraktowej i współpracuje na stałe z kilkoma browarami. Szybki wzrost popularności marki Browar Za Miastem i rosnąca sprzedaż zaowocowały przyspieszeniem decyzji o budowie nowego browaru w Wielkopolsce, pod Poznaniem.

– Własny browar zapewni nam większą niezależność i elastyczność. Niższe koszty produkcji pozwolą na podniesienie marżowości i zwiększenie zysków firmy. Z pracami budowlanymi ruszamy już we wrześniu. Wtedy też wystartuje kampania crowdinvestingowa – zapowiada Marek Wziątek, współzałożyciel, wiceprezes spółki.

Łączna wartość inwestycji w nowy browar Za Miastem to ponad 8,8 mln zł. Dzięki środkom od crowdinwestrów w wysokości około 4,2 mln zł spółka chce sfinansować zakup urządzeń do produkcji piwa. To jedno z kilku źródeł finansowania projektu.

– Majątek spółki to ponad 4 mln zł. Składa się na to m.in. nieruchomość, projekt browaru i zapasy. Poza tym posiadamy aktywa niematerialne, jak patenty i chronione znaki towarowe. Fundusze na budynek i urządzenia produkcyjne pochodzą ze środków własnych w kwocie prawie 2 mln. zł, dotacji unijnej i komercyjnego kredytu inwestycyjnego. Dodatkowe środki chcemy pozyskać od inwestorów crowdfundingowych. Dotację unijną na urządzenia zdobyliśmy już w 2018 roku, a umowę z BGK zawarliśmy w 2019 roku. Mamy też podpisaną umowę kredytu inwestycyjnego z bankiem ING – wyjaśnił Tomasz Brycki.



Zakład zostanie uruchomiony w połowie 2021 r. Spółka będzie w nim warzyć piwa rzemieślnicze według swoich receptur, także w oparciu o innowacyjną technologię z wykorzystaniem surowców zaliczanych do kategorii tzw. „Superfood”.

– Nowatorską technologię opracowaliśmy we współpracy z Politechniką Łódzką i zgłosiliśmy do ochrony patentowej już w 2017 roku. Według opinii fachowców jest ona wyjątkowa w skali świata – powiedział Marek Wziątek, współzałożyciel i wiceprezes spółki.



Spółka zapowiedziała przeprowadzenie oferty akcji oraz realizację kampanii crowdfundingowej we współpracy z Crowdway.pl.