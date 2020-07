Brytyjska sieć redukuje czas pracy w centrali do czterech dni w tygodniu

Morrisons wprowadził czterodniowy tydzień pracy dla ponad 1500 pracowników w swojej centrali – informuje IDG Retail Analysis. Załoga centrali Morrisons zlokalizowanej w Bradford będzie przeznaczać na pracę 37,5 godziny na tydzień oraz dziewięć godzin dziennie. Każdemu pracownikowi wypadnie także jedna w miesiącu sześciogodzinna zmiana w sobotę. W nowym systemie wynagrodzenia nie zostaną zmienione.

W rozmowie z The Yorkshire Post, Morrisons powiedział, że celem zmiany jest unowocześnienie systemu pracy, uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla pracowników oraz wspieranie sklepów, które są otwarte w weekendy. Detalista powiedział również, że posunięcie to spowoduje utrzymanie dystansu społecznego i zapewni pracownikom lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Nowy sposób pracy rozpocznie się w dniu 27 lipca.