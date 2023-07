Był rzecznikiem Piotra i Pawła. Dołączył do Pyszne.pl

Aleksander ma ponad 17-letnie doświadczenie w komunikacji zarówno po stronie agencyjnej, jak i klienckiej. Pierwsze kroki stawiał w agencji Edelman Polska, następnie m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako rzecznik prasowy reprezentował sieć Piotr i Paweł (również na etapie przejęcia biznesu przez SPAR) oraz CH Posnania (Apsys).

Wśród obsługiwanych przez niego klientów znalazły się m.in. sieć Netto, marki Herlitz, Pelikan, czy Orange (Afekt) oraz podmiot z branży RES - EDPR Polska (QA Comms).

Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, kryzysowej i działaniach z obszaru PA. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Studiów Podyplomowych na SGH i UW.

Doradztwem i kompleksową obsługą projektów z zakresu komunikacji korporacyjnej i produktowej Pyszne.pl zajmuje się agencja K+PR, należąca do K+Group.



Pyszne.pl należy do grupy Just Eat Takeaway.com działającej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Kanadzie, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Irlandii, Izraelu, Włoszech, Luksemburgu, Nowej Zelandii, Polsce, Słowacji, Hiszpanii i Szwajcarii.