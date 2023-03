Były prezes Biedronki dostał medal od prezydenta. Teraz pracuje dla Spar

Pedro da Silva przez 25 latach pracował w Jeronimo Martins, 16 lat w Polsce. Był też jednym z inicjatorów powstania Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej. Zaczęła ona działalność w marcu 2008 roku, zrzeszając 22 firmy członkowskie. Po opuszczeniu Jeronimo Martins w 2015 r. pracował m.in. dla DIXY Group, Pick n Pay, Swyft czy CEPD N.V.

Pedro da Silva pomaga sieci Spar

Pedro da Silva, fot. diasporaportuguesa.org

Spar w Polsce

Historia firmy SPAR RPA zaczyna się w 1960 roku wraz z pojawieniem się pierwszych sieci spożywczych w Afryce. Spar to międzynarodowy gracz. Obecny także w Polsce.W naszym kraju przejął sieć Piotr i Paweł. Według prognoz Grupy Spar, polski oddział osiągnie rentowność w 2024 roku. SPAR ma w Polsce około 180 sklepów. W Polsce sieć w okresie trwającym 18 tygodni, do 28 stycznia 2023 r. zanotowała wzrost obrotów o 4,6 proc. rok do roku.

Sklepy oznaczone tym logo funkcjonują w 48 krajach na 4 kontynentach.