Carrefour Bio z 3. sklepem w Warszawie

30 września na warszawskiej Woli sieć otworzyła trzeci sklep z certyfikowaną żywnością ekologiczną oraz sąsiadujący z nim sklep Carrefour Express Convenience. Oba punkty mieszczą się przy ul. Jana Kazimierza 50 na warszawskiej Woli. Sklep Carrefour BIO zajmuje powierzchnię 205 m2, a sklep Carrefour Express Convenience – 70 m2. Sklepy mają dwa osobne wejścia, ale jest też między nimi przejście wewnętrzne.

Carrefour Express Convenience oferuje ponad 1500 artykułów, w tym ofertę produktów świeżych: warzyw, nabiału i dań gotowych. Rozszerzeniem asortymentu są artykuły pochodzące z kuchni azjatyckiej, włoskiej i innych kuchni świata, napojów, słodyczy i słonych przekąsek marek producentów i marki własnej Carrefour. W punkcie dostępne są również pozycje dla sportowców: batoniki i napoje izotoniczne.

Z kolei oferta sklepu Carrefour BIO to ponad 90% certyfikowanych artykułów, a także produktów bezglutenowych, bez laktozy, bez dodatku cukru, dietetycznych, wegańskich i wegetariańskich. Do wyboru jest około 300 rodzajów sprzedawanych na wagę warzyw i owoców, mięsa i ryb, wędlin, serów, produktów garmażeryjnych oferowanych w ladach tradycyjnych, a także pieczywa, w tym wypiekanego na miejscu. Klienci mogą również wybierać spośród 2300 produktów pakowanych, włączając w to 330 produktów marki Carrefour BIO. Nie brakuje ekologicznego asortymentu niespożywczego, jak certyfikowanych kosmetyków naturalnych, produktów do makijażu i biodetergentów.

Klienci mogą też kupić produkty sypkie na wagę czy zakup świeżo wyciskany sok pomarańczowy bio, do szklanych butelek lub słoików dostępnych w sklepie.