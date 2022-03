Carrefour chce pokonać dyskonty w Tarnowie

Sieć podkreśla, że oferuje 22 tys. produktów spożywczych i przemysłowych, czyli pięć razy więcej niż w popularnych dyskontach, które dominują obecnie w mieście.

– Debiut Carrefour to dla nas wielkie wydarzenie. Dzięki niemu mieszkańcy Tarnowa i okolic zyskują nie tylko największy tego typu sklep na lokalnym rynku, ale także najnowocześniejszy, z niezwykle różnorodną i konkurencyjną ofertą produktową oraz cenową, która jest w stanie zaspokoić potrzeby całej rodziny. Jesteśmy przekonani, że nowoczesny układ sklepu sprawi, że będzie on chętnie wybierany na codzienne i weekendowe zakupy – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.



Czym kusi nowo otwarty sklep? Przede wszystkim w jednym miejscu klienci mają tu dostęp do najszerszego w mieście asortymentu zarówno spożywczego, jak i przemysłowego. Unikalne jest także zastosowanie w hipermarkecie licznych rozwiązań, które nie tylko ułatwiają zakupy, ale także pozwalają zaoszczędzić czas.

Kasy samoobsługowe i aplikacja Scan & Go

Przykładem są działające w Carrefour kasy samoobsługowe czy aplikacja Scan & Go. Ta ostatnia umożliwia wprowadzanie zakupów do koszyka i opłacenie ich bez konieczności wyjmowania towaru przy kasie. Carrefour w Gemini Park to dziś jedyny sklep w Tarnowie, który oferuje tego typu rozwiązanie!



– Sieć wprowadza na lokalny rynek nową jakość zakupów i to nie tylko ze względu na ofertę, ale także technologię. Kasy samoobsługowe i Scan&Go to dopiero początek. Carrefour już zapowiedział, że niebawem tarnowianie będą mieli możliwość robienia zakupów dzięki usłudze Click&Collect. Oznacza to, że będzie można złożyć zamówienie online, a następnie odebrać je już skompletowane w punkcie na terenie hipermarketu. To kolejna nowości na naszym rynku – wylicza Zbigniew Nowak.



– Nowo otarty hipermarket to unikalny, autorski format, bazujący na naszych najlepszych doświadczeniach z 25-ciu lat działalności na polskim rynku. Dzięki szerokiej i różnorodnej ofercie dostępnej pod jednym dachem, w tym m.in. własnej wędzarni, rozbudowanej ofercie produktów świeżych, czyli dostarczanych codziennie owoców, warzyw, pieczywa, wędlin i ryb, współpracy z lokalnymi dostawcami, a także autorskiej zdrowej półce oraz strefom tematycznym, mamy możliwość przyciągnięcia do nas na stałe wielu klientów robiących wcześniej zakupy w sklepach dyskontowych – mówi Radosław Łapczyński, Dyrektor nowego Hipermarketu Carrefour Tarnów.



Tarnowski Carrefour jest dopiero piątym, który powstał w nowej odsłonie. Podobne hipermarkety działają dziś tylko w Sosnowcu, Łodzi, Suwałkach oraz Warszawie.



W nowo otwartym sklepie klienci znajdą ponad 4 tys. produktów codziennych marki własnej Carrefour, które objęte są gwarancją najniższej ceny. Okazje cenowe dostępne są także codziennie w specjalnej strefie Outlet – tu ceny produktów zaczynają się już od 1 zł. Na terenie hipermarketu jest dostępny również punkt gastronomiczny Carrefour Bistro, w którym klienci mogą kupić kanapki, przekąski i kawę.