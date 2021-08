Carrefour chce wycofać się z Tajwanu?

Carrefour w 2019 r. wycofał się z rynku chińskiego. Czy teraz sprzeda swoje aktywa na Tajwanie? Fot. Shutterstock

Carrefour planuje w nadchodzących tygodniach sprzedaż swojej firmy na Tajwanie – poinformował Reuters na podstawie trzech anonimowych źródeł.

Tajwański oddział Carrefoura wyceniany jest na około 1,6 miliarda euro (1,9 miliarda dolarów).

Według trzech anonimowych rozmówców, operator sieci supermarketów wynajął Morgan Stanley do prowadzenia transakcji. Do sprzedaży może dojść po wakacjach.

Carrefour zwrócił się do wielu potencjalnych nabywców, w tym do firm private equity, aby ocenić ich ewentualne zainteresowanie tajwańskimi aktywami.

Firma na razie nie skomentowała tej informacji, natomiast Stanley odmówił komentarza.

Największy europejski detalista powiedział w czerwcu, że zaczął rozważać możliwą konsolidację, zbycie lub zamrożenie swoich zagranicznych spółek zależnych, ale zaprzeczył, że zdecydował się sprzedać jakiekolwiek aktywa.

Carrefour przejął w grudniu firmę spożywczą Wellcome Taiwan od Asia's Dairy Farm, co uczyniło ją drugim graczem na tajwańskim rynku sklepów wielobranżowych. Transakcja o wartości 97 mln euro obejmowała zakup 224 sklepów oraz hurtowni. Carrefour odnotował 1,26 miliarda euro sprzedaży netto na Tajwanie w pierwszym półroczu tego roku, co oznacza wzrost o 13% rok do roku.

Carrefour w 2019 r. wycofał się z rynku chińskiego, sprzedając 80% swoich przynoszących straty operacji detalistom elektronicznym Suning.com.