Carrefour: Do 1000 zł brutto dla pracowników sklepów i magazynów za 2 miesiące pracy

Anna z Auchanna 2020-03-29 20:56:51

W Auchanie dają 500 zł osobom które nie były ani jednego dnia na zwolnieniu lub urlopie na żądanie. Absencja 1-3 dni to premia 350 zł a powyżej 3 dni brak premii. Żeby było zabawniej, dni absencji liczy się od początku miesiąca a nie od wprowadzenia stanu epidemologicznego, wielu pracowników nie poszłoby na uż lub zwolnienie (co prawda przyczyniło by się to do roznoszenia zarazków - ale takie warunki przedstawił pracodawca). Szkoda, że o w/w warunkach pracownicy dowiedzieli się dopiero pod koniec miesiąca....