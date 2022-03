Carrefour jednak opuści Tajwan? Co z Polską?

Przypomnijmy, że w zeszłym roku pojawiły się już plotki o sprzedaży tajwańskiego oddziału ( oraz polskiego), ale francuska sieć nadal temu zaprzecza. Teraz, według Bloomberga, trwają zaawansowane rozmowy na temat wyjścia z azjatyckiego rynku.

Portal retaildetail.eu wskazuje, branża mówi o Uni-President jako najbardziej prawdopodobnym kandydacie do przejęcia około 60% pakietu kontrolnego Carrefoura. Jednak nie jest to jeszcze podpisana umowa: poważne przeszkody, takie jak finansowanie i ustawodawstwo antykartelowe, wciąż muszą zostać przezwyciężone, donosi Bloomberg.

Przeczytaj także: Carrefour uruchamia w Galerii Mokotów refillomat dla środków czystości

320 sklepów do przejęcia

Szacuje się, że tajwański oddział Carrefoura, który od 1989 roku stopniowo rozszerzył się do sieci ponad 320 sklepów, jest wart około dwóch miliardów dolarów. Od początku jest to wspólne przedsięwzięcie, w którym Uni-President jest udziałowcem mniejszościowym.

Przypomnijmy, że Carrefour w ostatnim czasie opuścił rynek słowacki, a w Belgii detalista stracił głównego masterfranczyzodawcę.

Przeczytaj także: Galeria Mokotów z szerszą ofertą spożywczą

Sprzedaż Carrefoura w Polsce

Sprzedaż w Polsce w 2021 r. urosła LfL o 3 proc. Sprzedaż brutto w ostatnim kwartale osiągnęła wartość 613 mln euro, a w całym roku 2,1 mld euro. Na koniec ubiegłego roku działało u nas 955 sklepów Carrefour. Oznacza to stratę 1 placówki na przestrzeni IV kw. 2021 roku.

Sprzedaż porównywalna całej Grupy Carrefour wzrosła o 2,3% w roku finansowym 2021, do 81,2 mld euro. Zysk operacyjny wzrósł o 7,7% i to po bardzo udanym roku obrotowym 2020. Detalista zyskuje udział w rynku we wszystkich głównych krajach, a strategia cyfrowa również daje wyniki: sprzedaż żywności online wzrosła o ponad 20%. Plan cięcia kosztów przyniósł 930 mln euro w 2021 r., a do 2023 r. firma chce zaoszczędzić łącznie 2,7 mld euro.