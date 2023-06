Carrefour jednak zwalnia

Carrefour szuka oszczędności

Tysiąc z około ośmiu tysięcy miejsc pracy we francuskiej centrali Carrefoura miałoby być zagrożonych likwidacją - informowała w maju br. agencja Agefi-Dow Jones, powołując się na źródło zbliżone do sprawy. Nie będą to jednak typowe zwolnienia, ale tzw. „nieobowiązkowe odejścia”. Rzeczniczka Carrefour powiedziała agencji prasowej, że firma zamierza „nadawać priorytet dialogowi społecznemu” - podaje retaildetail.eu.

Ogłaszając swój plan strategiczny „Carrefour 2026” w listopadzie, dyrektor wykonawczy Alexandre Bompard zapowiedział, że firma będzie musiała zaoszczędzić aż 4 mld euro w latach 2022-2026 i że dokona przeglądu organizacji. Do tego zadania detalista zatrudnia firmy konsultingowe McKinsey i Alixio, specjalistę w zakresie strategii społecznej i zarządzania transformacją.

Carrefour zwalnia także w Polsce

Przypomnijmy: w marcu br. Carrefour w Polsce ogłosił, że zamknie ponad 20 sklepów z szyldem Galerie Alkoholi i kilka placówek Carrefour Market. Zwolnienia grupowe objęły ok. 165 pracowników.

W I kwartale br. sprzedaż Carrefoura w Polsce wyniosła 527 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 6,1 proc. (z wyłączeniem paliw). Na koniec tego okresu sieć miała w naszym kraju 913 sklepów (94 hipermarkety, 157 supermarketów, 655 convenience, 7 miękkich dyskontów), co oznacza, ze detaliście ubyło 15 placówek względem końca 2022 roku.