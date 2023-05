Carrefour jest pierwszą zagraniczną siecią w tym kraju. Obiecuje niskie ceny

Ponad 60 mln euro na inwestycje w Izraelu

Trzy hipermarkety, 10 supermarketów, 37 sklepów ogólnospożywczych oraz sklep internetowy Carrefour zostały otwarte 9 maja w Izraelu. Francuski detalista nawiązał współpracę przy ekspansji z izraelską grupą Electra Consumer Products i spółką zależną Yenot Bitan, lokalnym sprzedawcą żywności, który prowadzi supermarkety na zasadzie franczyzy. Grupa zainwestowała już 250 milionów szekli (około 62,6 miliona euro) w pierwsze 50 sklepów w Tel Awiwie i okolicach. Do końca tego roku chcą zwiększyć liczbę sklepów do 80 do 100 - podaje retaildetail.eu.

Carrefour obiecuje niskie ceny

Carrefour chce oferować produkty koszerne w przystępnych cenach. Według rankingu "The Economist", Tel Awiw był najdroższym miastem na świecie w 2021 roku, wyprzedzając Paryż, Hongkong czy Nowy Jork. Prezes Carrefoura Alexandre Bompard chce „przyczynić się do walki z presją na siłę nabywczą”. Premier Izraela Benjamin Netanjahu również jest entuzjastycznie nastawiony i uważa przybycie Carrefoura za „dobrą wiadomość dla obywateli”.

Izrael jest 43. krajem, w którym działa Carrefour. W 34 z tych krajów detalista spożywczy współpracuje z lokalnymi partnerami franczyzowymi.