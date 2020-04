Carrefour korzysta na "premii koronawirusowej". W Polsce wzrost LfL o 8,8 proc.

Carrefour ze świetnymi wynikami w I kwartale, fot. Shutterstock

Carrefour opublikował dane o silnym wzroście sprzedaży we wszystkich krajach w pierwszym kwartale br. Dobre wyniki to nie tyko wpływ pandemii i zwiększone zakupy, detalista poprawił sprzedaż już na początku br. Sprzedaż w Polsce wyniosła 526 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 8,8 proc. i wzrost organiczny o 8,4 proc.

Carrefour osiągnął wzrost sprzedaży LfL w wysokości 7,8% i osiągnął obrót w wysokości 19,4 mld euro. To więcej niż spodziewali się analitycy. Według grupy rok rozpoczął się mocno już w styczniu i lutym, kiedy sprzedaż LfL wzrosła o 4,5%. Ponadto w marcu pojawiła się ogromna „premia koronawirusowa”.

Postęp jest znaczący we wszystkich krajach, w których grupa jest obecna: porównywalna sprzedaż we Francji wzrosła o 4,3%, a 6,1% w pozostałej części Europy. 17,1% to wynik w Ameryce Łacińskiej, a 6,0% na Tajwanie. Detalista wskazuje na silny kontrast między wzrostem sprzedaży żywności (+ 9,9%) a produktami non-food (-3,5%). E-handel żywnością poszybował w górę nawet o 45%, a sprzedaż produktów ekologicznych wzrosła o 30%.

We Francji wzrost był napędzany głównie przez supermarkety (+ 8,1%) i sklepy convenience (+ 11,0%). Hipermarkety odnotowały wzrost o 0,9%. W Belgii sprzedaż wzrosła o 6,2%. Inne kraje europejskie również osiągnęły dobre wyniki: + 2,5% we Włoszech, + 6,6% w Hiszpanii, + 8,8% w Polsce i + 9,7% w Rumunii.

Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów planu strategicznego Carrefour 2022 i dlatego kontynuuje bieżące działania operacyjne: dalsze zmniejszanie powierzchni sprzedaży hipermarketów, racjonalizację asortymentu, rozszerzanie marek własnych i przyspieszanie ekspansji sklepów wielobranżowych.

- Pandemia COVID-19 stwarza poważną i bezprecedensową sytuację - powiedział Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny Carrefoura. - Chciałbym wyrazić uznanie dla wyjątkowego zaangażowania ze strony zespołów Grupy w zapewnienie ciągłości dostaw i dostępu do żywności dla wszystkich. Podczas wykonywania tych niezbędnych misji ochrona naszych pracowników i klientów była naszą obsesją i od samego początku zwielokrotniliśmy środki i inwestycje. W bardzo nietypowym kwartale nasza sprzedaż została zwiększona w styczniu i lutym dzięki sukcesowi inicjatyw strategicznych, które uruchomiliśmy dwa lata temu, a następnie odnotowaliśmy znaczne przyspieszenie w marcu. W ten sposób odnotowano trwały wzrost przez cały okres na wszystkich naszych rynkach - dodał.