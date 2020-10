Carrefour Market otworzy sklep w Galerii Nysa

Centrum handlowe Dekada Nysa nawiązało współpracę z siecią supermarketów Carrefour. Sklep zajmie 1000 mkw. powierzchni.

Pojawią się tu artykuły z kategorii m.in. Zdrowa Półka, Kuchnie Świata i Półka Regionalna. Oprócz produktów spożywczych Carrefour będzie oferował szeroki asortyment przemysłowy, a także produkty sezonowe.

Dekada Nysa otworzy swoje drzwi dla klientów w tym roku. Otwarcie zaplanowano na 1 grudnia. Na dwóch kondygnacjach obejmujących łącznie ok. 20 tys. mkw. powierzchni najmu swoją działalność będą prowadzić różnorodne marki, wśród nich m.in. Top Secret, Apart, Ryłko, Reserved, Sinsay, Cropp, Diverse, House, Vistula i Wólczanka, Kubenz, Big Star, CCC, Quiosque, 4F, Martes Sport, 50style, Smyk, Empik, RTV Euro AGD, Rossmann, Swiss, Yes, Briju, Pepco i KiK.