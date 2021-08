Carrefour Market zastąpił Piotra i Pawła w Starym Browarze

Z okazji otwarcia, na klientów marketu czekają powitalne bony podarunkowe. Przy zakupach z aplikacją Mój Carrefour o łącznej wartości min. 70 zł każdy klient otrzyma voucher na 20 zł do wykorzystania w trakcie kolejnych odwiedzin. Klienci mogą też skorzystać z oferty dnia, w tym przypadku wybrane produkty mają ceny obniżone nawet o ponad 50%.

- Supermarkety to format, który niezmiennie przyciąga wielu klientów szukających szerokiej oferty produktów i atrakcyjnej ceny. To także ważny element naszej omnikanałowej sieci sprzedaży. Cieszę się, że mieszkańcy Poznania zyskali doskonały sklep w jednej ze swoich ulubionych galerii handlowych – powiedział Sebastian Koper, dyrektor działu Rozwoju Wszystkich Formatów w Carrefour Polska.

Carrefour Market w Starym Browarze oferuje ponad 200 rodzajów warzyw i owoców oraz soków i bakalii, w tym wiele nowości marki własnej Carrefour oraz bogaty wybór świeżych, lokalnych wędlin i serów, a także mięsa. Klienci znajdą tu również świeże ryby oraz sushi produkowane na miejscu, wyroby z Wędzarni Carrefour oraz świeże pieczywo z miejscowych piekarni. Sklep ma strefę zdrowia z 2000 produktów BIO, bezglutenowych i bez laktozy, z których słynie Carrefour. Z kolei strefa produktów świeżych z ofertą „Prosto z pola do 50 km” daje klientom bezpośredni dostęp do produktów lokalnych rolników. W ofercie supermarketu znalazły się także gotowe do zjedzenia dania, zupy czy sałatki, w tym marki własnej Bon Apetit!

Sklep ma strefę zero waste z towarami w obniżonych cenach, możliwość zwrotu butelek bez paragonu oraz usługa Scan & Go, pozwalająca szybko zapłacić za produkty bez wykładania ich na taśmę. Dla 200 pierwszych klientów, którzy zrobią zakupy z usługą Skan&Go sklep przygotował darmowe, ekologiczne torby na zakupy. Usługa „Zamów i odbierz”, umożliwia odbiór w sklepie zakupów zamówionych wcześniej on-line.

Dla klientów Carrefour, po okazaniu paragonu ze sklepu, parking przez 4 godziny jest darmowy.