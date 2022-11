Carrefour ogłasza nową strategię. Będą oszczędności

Mamy końcówkę roku, a więc czas na nową strategię sieci Carrefour. Przypomnijmy, że w 2018 r. detalista ogłosił swój strategiczny plan rozwoju, który miał obowiązywać właśnie do 2022 r.

Co planuje Carrefour?

Francuski detalista zintensyfikuje ekspansję w handlu elektronicznym, obniży koszty i skoncentruje się na generowaniu gotówki w ramach nowej strategii szefa Alexandre'a Bomparda. Ma to poprawić jego sytuację w obliczu gwałtownie rosnącej inflacji.

Francuska grupa powiedziała, że ​​dąży do uzyskania wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości ponad 1,7 miliarda euro i 4 miliardów euro oszczędności w 2026 roku.

Inwestycja w marki własne Carrefour

Aby pomóc klientom w obliczu rosnących kosztów utrzymania, sieć obiecała zwiększyć udział produktów marek własnych w sprzedaży żywności do 40% w 2026 r. z 33% w 2022 r. oraz przyspieszyć ekspansję dyskontów na kluczowych rynkach francuskim i brazylijskim.

Roczny cel inwestycyjny podniesiony

W rezultacie Carrefour poinformował, że podnosi swój roczny cel inwestycyjny do 2,0 mld euro, w porównaniu z 1,7 mld euro poprzednio.

Prezes i dyrektor generalny Alexandre Bompard, który objął stery w lipcu 2017 r., został ponownie mianowany w maju 2021 r. na kolejne trzy lata.

Nowy plan opiera się na celach ogłoszonych w listopadzie 2021 r.. Grupa chce przeznaczyć 3 miliardy euro w latach 2022–2026 na zwiększenie ekspansji handlu cyfrowego. Carrefour chce wyprzedzić Amazona w dostawach artykułów spożywczych.

Jak wygląda Carrefour dzisiaj?

W październiku br. firma Carrefour pokazała swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 r.

W Polsce sprzedaż sieci Carrefour za trzeci kwartał 2022 r. wyniosła 555 mln euro. Względem II kw. 2022 sprzedaż spadła o 20 mln euro (575 mln euro), ale rok do roku wzrosła o 56 mln euro, czyli 18,5 proc. LfL (z wyłączeniem paliw i kalendarza). Po trzech kwartałach sprzedaż to 1,63 mld euro w porównaniu do 1,49 mld euro o trzech kwartałach 2021 roku (wzrost o 140 mln euro).

Sprzedaż całej Grupy wzrosła o 19,0% (11,3% like-for-like) odzwierciedlając ciągły wzrost udziałów we wszystkich kluczowych krajach. W samej Francji sprzedaż wzrosła LfL o 6,6 proc.

Alexandre Bompard, prezes Grupy komentował: „W środowisku naznaczonym wieloma niewiadomymi i wysoką inflacją, Carrefour, zajmując znaczące miejsce w Europie, pokazuje swoją zdolność do adaptacji i solidność swojego modelu. Grupa zwiększa udziały we wszystkich swoich kluczowych lokalizacjach geograficznych, począwszy od Francji. "

Na koniec pierwszego półrocza sieć Carrefour prowadziła w Polsce łącznie 937 sklepów (93 hipermarkety, 150 supermarketów, 685 sklepów convenience i 9 miękkich dyskontów.) Po trzech kwartałach jest ich 935. Względem II kw. liczba sklepów spadła o 2. Zmniejszyła się liczba sklepów convenience i dyskontów, ale sieć uruchomiła w tym czasie 1 hipermarket i 1 supermarket.

Cała Grupa na koniec okresu miała 14 176 sklepów.

W I połowie 2022 r. Carrefour osiągnął w Polsce przychody w wysokości 1,080 mld euro, co oznacza wzrost o 8,1% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r.

Sprzedaż całej Grupy Carrefour wzrosła w I połowie 2022 r. o 5,4% do 43,42 mld euro i w głównej mierze wzrost ten napędzany był przez Brazylię - drugi co do wielkości rynek Grupy.

Czy Carrefour zrezygnuje z Polski?

W lipcu br. sieć ogłosiła, że sprzeda 60% udziałów w Carrefour Tajwan swojemu wieloletniemu partnerowi i współudziałowcowi w biznesie, Uni-President. Transakcja została wyceniona na 2,0 mld euro.

Posunięcie stanowi część strategii „zrównoważenia geograficznego” Carrefoura łączy się z przejęciem przez Carrefour Grupo BIG w Brazylii.

Rok temu, w połowie 2021 roku, francuski magazyn „Challenges”, informował, że prezes Grupy Carrefour Alexandre Bompard zamierza pozbyć się dwóch lokalnych oddziałów – w Polsce i na Tajwanie, a poszukiwanie nabywców zlecił firmie doradczej KPMG.