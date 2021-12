Carrefour otwiera w Suwałkach sklep w lokalizacji po Tesco

Po otwarciu sklep będzie największą i najnowocześniejszą przestrzenią handlową dostępną dla klientów Suwałk. – W Suwałkach zaoferujemy mieszkańcom miasta ponad 22 tysiące produktów spożywczych i przemysłowych, które odpowiedzą na wszelkie potrzeby klientów naszego sklepu w Suwałkach. Osoby odwiedzające nasz hipermarket z pewnością docenią również jego dużą i nowocześnie zaaranżowaną powierzchnię, która ułatwia zachowanie dystansu oraz pozwala szybko i sprawnie zrobić i sfinalizować zakupy bez długiego oczekiwania przy kasach. W najbliższych tygodniach uruchomimy również usługę Click & Collect, dzięki której załoga sklepu skompletuje zakupy zamówione przez klienta online i przygotuje je do odbioru we wskazanym punkcie hipermarketu – mówi Dyrektor nowego Hipermarketu Carrefour Suwałki, Anna Langowska.

Na terenie hipermarketu będzie dostępny punkt gastronomiczny Carrefour Bistro, w którym klienci będą mogli kupić świeże kanapki, przekąski czy kawę.

Bardziej zrównoważone zakupy w Carrefour

W trosce o środowisko w nowym hipermarkecie przewidziano szereg rozwiązań, dzięki którym sklep będzie bardziej zrównoważonym miejscem do zakupów. W budynku wykorzystano energooszczędne oświetlenie, a w lodówkach i zamrażarkach zamontowano szyby wpływające na ograniczenie emisji CO2. Co więcej, Carrefour systematycznie ogranicza masę opakowań produktów własnych oraz rozbudowuje asortyment sprzedawany w opakowaniach wielorazowych. Zgodnie z zamysłem zero waste produkty z krótkim terminem ważności będą przeceniane nawet o 90%.

Podobnie jak w pozostałych hiper- i supermarketach Carrefour klienci suwalskiego obiektu będą mogli oddawać butelki zwrotne bez konieczności przedstawienia paragonu. Sieć będzie zachęcać również do skorzystania z toreb i opakowań wielorazowych przy produktach na wagę, a także udostępni kartony do pakowania zakupów.

W samym listopadzie 2021 roku w Polsce sieć otworzyła trzy hipermarkety w nowej odsłonie – w Sosnowcu, Łodzi oraz Warszawie.