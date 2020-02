Carrefour Polska nie zrealizował planów? Miało być 123 nowych sklepów, wyszło 56 netto

Na koniec 2019 r. Carrefour miał 906 sklepów w Polsce, fot. shutterstock

W 2019 roku polski oddział Grupy Carrefour wygenerował sprzedaż na poziomie w wysokości 2,19 mld euro, co oznacza wzrost LfL o 4,9 proc. Cała Grupa zanotowała sprzedaż w wysokości 80,7 mld euro, z czego rodzimy rynek czyli Francja sprzedaje towary za 38,6 mld euro.

Na koniec roku firma posiadał w naszym kraju 89 hipermarketów, 153 supermarkety i 664 sklepów convenience czyli łącznie 906 placówek. Rok wcześniej sieć miała 850 sklepów w Polsce, co oznacza wzrost o 56 sklepów.

W sprawozdaniu zarządu Carrefour Polska za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku czytamy, że na koniec 2018 roku prowadzono sprzedaż detaliczną w: 89 hipermarketach CARREFOUR (2017 r.: 89), 152 supermarketach CARREFOUR MARKET oraz RAST (2017 r.: 136), 53 sklepach Galerii Alkoholi oraz 556 sklepach osiedlowych CARREFOUR EXPRESS i GLOBI (2017 r.: 598).

W planach na rok 2019 spółka miała otwarcie 123 sklepów osiedlowych działających na podstawie

umowy franczyzy, remodelingi istniejących sklepów i galerii handlowych oraz rozwijanie

internetowego kanału dystrybucji.

Grupa w podsumowaniu 2019 r. potwierdziła swoje cele operacyjne: zmniejszenie o 350 000 mkw. powierzchni sprzedaży hipermarketów na całym świecie do 2022 roku, zmniejszenie asortymentu o 15 proc. do 2020 roku, otwarcie 2700 sklepów convenience do 2022 roku. Produkty marki własnej mają za dwa lata stanowić jedną trzecią sprzedaży.