Carrefour Polska partnerem Too Good To Go

Sieć handlowa Carrefour Polska jako pierwsza w Polsce dołączyła do grona partnerów aplikacji z misją niemarnowania żywności Too Good To Go. Od października użytkownicy aplikacji będą mogli uratować paczki z produktami z krótkim terminem ważności w 12 pilotażowych lokalach w Warszawie i Krakowie - podały wirtualnemedia.pl.

Too Good To Go to aplikacja stworzona w Danii. W Polsce działa od roku. Zasady działania Too Good To Go są podobne jak w przypadku innych aplikacji do zamawiania posiłków. Tutaj jednak klient kupuje "paczkę-niespodziankę" - czyli to, co danego dnia serwowały lokalne współpracujące z Too Good To Go, a nie zostanie już sprzedane. Takie posiłki można kupić w aplikacji za około 1/3 podstawowej ceny.

