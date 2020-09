Carrefour Polska wprowadza system Nutri-Score do oznaczania produktów marki własnej

Nutri-Score ma budować większą świadomość żywieniową społeczeństwa, fot. mat. pras.

Pierwsze produkty marki własnej Carrefour z oznaczeniem Nutri-Score pojawiły się już na półkach sklepów Carrefour. Sieć rozpoczęła wdrażanie produktów z dobrowolnym systemem znakowania wartością odżywczą do sprzedaży. Nutri-Score ma budować większą świadomość żywieniową społeczeństwa.

System Nutri-Score, stworzony przez Santé Publique France, służy do szybkiej i łatwej oceny wartości odżywczej produktów za pomocą kolorów i liter. Na podstawie zawartości poszczególnych składników odżywczych, produkty są przypisywane do jednej z 5 klas – od A (kolor ciemnozielony) do E (kolor ciemnopomarańczowy). Klasa A określa produkty najbardziej odżywcze, zaś klasa E te najmniej odżywcze. Przy wyborze konkretnego oznakowania produktu pod uwagę brana jest nie tylko wartość odżywcza, ale również zawartość owoców, warzyw, błonnika i protein w produkcie.

W 2017 roku sieć wprowadziła do Polski Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą – SENS, który w intuicyjny sposób informował klientów o zalecanej częstotliwości spożywania danych produktów marki własnej. W ubiegłym roku sieć podjęła decyzję o wprowadzeniu systemu Nutri-Score, który jest stosowany na zasadzie dobrowolności w coraz większej liczbie krajów Unii Europejskiej.

Przeczytaj także: Węgierskie produkty na półkach sieci Aldi

Produkty oznakowane systemem Nutri-Score będą pojawiać się systematycznie we wszystkich sklepach sieci. Oznakowane nimi będą artykuły spożywcze marek własnych Carrefour m.in. Carrefour Classic, Carrefour Extra.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.