Carrefour Polska z 81 mln zł zysku. Sieć zamknęła w 2019 r. 51 sklepów wobec 137 rok wcześniej

fot. shutterstock

Przychody spółki Carrefour Polska za 2019 rok wyniosły 8,295 mld zł w porównaniu do 7,937 mld zł rok wcześniej. Zysk netto to 81,3 mln zł (ok. 60 mln zł rok wcześniej).





Na koniec 2019 roku spółka prowadziła sprzedaż w 906 sklepach: 89 hipermarketach (2018 r.: 89), 153 supermarketach Carrefour Market oraz Rast (2018 r.: 152), 51 sklepach Galerii Alkoholi

oraz 613 sklepach osiedlowych Carrefour Express i Globi (2018 r.: 556).



Obok sprzedaży towarów detalicznych w sklepach niewyspecjalizowanych o przewadze artykułów

spożywczych, spółka uzyskuje dochody ze sprzedaży paliw za pośrednictwem stacji benzynowych. Istotnym elementem bieżącej działalności operacyjnej Spółki są również sklepy funkcjonujące w oparciu o umowy franczyzy, rozwijająca się działalność B2B oraz e-commerce.

Suma aktywów i pasywów spółki Carrefour Polska na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 4.730.566 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2018 roku odpowiednio 4.658.656 tysięcy złotych).

W planach na rok 2020 spółka ma otwarcie 1 supermarketu oraz 104 sklepów osiedlowych działających na podstawie umowy franczyzy oraz rozwijanie internetowego kanału dystrybucji.

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania w roku 2020 spółka otworzyła 13 kolejnych sklepów

osiedlowych, zamykając jednocześnie kilka nierentownych lokalizacji.

Istotne wydarzenia 2019 roku to: otwarto 101 (2018 rok: 98) sklepów osiedlowych pod szyldem Carrefour Express i Globi oraz 4 supermarkety Carrefour Market (działających na podstawie umowy franczyzy). Spółka otworzyła ponadto 2 supermarkety Carrefour Market działające jako sklepy własne, w tym jeden sklep „BIO” oraz jeden sklep pod szyldem „Supeco” w Gostyniu. Zamknięto jednocześnie 46 (2018 rok: 137) sklepów franczyzowych oraz 5 zintegrowanych, które były nierentowne. W ramach rozwoju kanału e-commerce rozpoczęto realizację dostarczania zakupów do domu klienta w Katowicach i Krakowie.