Carrefour poszukuje nowych źródeł przychodów. Ma dwa pomysły

Duże zakupy w subskrypcji

Carrefour uruchamia we Francji usługę subskrypcji na dostawy dużych zakupów. Usługa kierowana jest do mieszkańców miast, którzy regularnie składają zamówienia przez internet i często nie posiadają samochodu, aby przewieźć tak duże zakupy. Klienci mogą stworzyć swój koszyk zakupowy na stronie internetowej i wybrać częstotliwość dostaw: co miesiąc, co dwa miesiące lub co trzy miesiące.

W przypadku klientów zamawiających zakupy o wartości powyżej 50 euro nie ma opłaty abonamentowej, otrzymują oni 5-procentową zniżkę. Carrefour obiecuje również, że ceny wybranych produktów pozostaną stałe przez cały okres trwania abonamentu.

Liczba produktów jest jednak ograniczona: klienci mogą wybierać spośród około 400 pozycji. Dostępne są produkty codziennego użytku – od proszku do prania i pieluch, po kremy na dzień oraz tekstylia, takie jak skarpetki i rajstopy.

Subskrypcje dostaw rosną lawinowo w świecie handlu detalicznego. Oferując formułę subskrypcji firmy mogą zapewnić sobie stały, powtarzalny strumień przychodów - jest to szczególnie cenne w niepewnych czasach. Abonenci należą również do najbardziej lojalnych i wartościowych klientów.

Używane towary

Jednocześnie Carrefour poszerza ofertę o rzeczy z "drugiej ręki". Na rodzimym rynku we Francji Carrefour Occasion będzie miało własną stronę internetową. Usługa będzie działała we współpracy z Cash Converters. Za pośrednictwem tej witryny Carrefour kupuje używane przedmioty od konsumentów i odsprzedaje je.

W niektórych hipermarketach sieć ma już kąciki Carrefour Occasion.