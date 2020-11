Carrefour przejmuje specjalistyczną sieć Bio c 'Bon

fot. shutterstock

Carrefour może przejąć francuską sieć Bio c 'Bon i połączyć firmę z So.bio (wyspecjalizowaną siecią, której jest właścicielem od 2019 roku.)

Sąd handlowy w Paryżu właśnie przyjął ofertę Carrefoura dotyczącą przejęcia sieci organicznej Bio c 'Bon (firma zbankrutowała). Detalista zapłaci 115 milionów euro: z tej kwoty 60 milionów trafi do wierzycieli, 25 milionów zostanie przeznaczonych na akcje i zaległości czynszowe, 20 milionów na dług bankowy i 10 milionów dla drobnych udziałowców prywatnych.

Carrefour chce połączyć działalność Bio c 'Bon z działalnością innej sieci bio przejętej w 2019 roku -So.bio. Oba szyldy jednak pozostaną na rynku. Bio c 'Bon stanie się marką ekologicznych sklepów miejskich, szyld So.bio będzie zarezerwowany dla większych sklepów na obrzeżach miast.

Z około 115 sklepami Bio c'Bon jest trzecią co do wielkości wyspecjalizowaną siecią organiczną we Francji.