Carrefour przekazał ponad 800 tys zł polskim rolnikom

Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej.

Wsparcie projektu jest elementem strategii Transformacji Żywieniowej, której priorytetem jest demokratyzacja żywności ekologicznej oraz odpowiedzią na projekt zrównoważonego systemu żywnościowego „Farm to Fork” Unii Europejskiej.

Według autorów raportu "Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej" największym problemem polskiego rolnictwa są mało dochodowe gospodarstwa rolne - ponad 1,2 mln nie zapewnia dochodów na poziomie satysfakcjonującym właścicieli. Jednym z najuboższych rejonów w Unii Europejskiej jest południowo-wschodnia część Polski, gdzie pomimo możliwości rolnych tereny nie są w pełni wykorzystywane - udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej na terenie tego regionu wynosi aż̇ 65%. Ponad połowa z nich może być́ przeznaczona pod uprawy ekologiczne, dlatego też rozwój rolnictwa ekologicznego staje się naturalnym kierunkiem rozwoju dla tego regionu.

Projekt „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Ideą programu jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego oraz zatrzymanie zapaści polskiej wsi, z czego rozwiązaniem jest wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych. Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską. Program skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020. Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń́ programu wśród większej ilości rolników.

- Demokratyzacja produktów ekologicznych, czyli produktów wytwarzanych bez użycia sztucznych nawozów, pestycydów, chemicznych środków ochrony roślin lub antybiotyków jest jednym z najważniejszych elementów strategii transformacji żywności dla Carrefour Polska – podkreśla Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska.

- Częścią działań mających na celu demokratyzację produktów bio jest wspieranie rolników w procesie konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. Dlatego też Carrefour podziela główne założenia programu „Spichlerz Zdrowia”. Monitorując jego przebieg oraz zapewniając wsparcie finansowe i merytoryczne, chcemy wspierać rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego i tym samym wyjść naprzeciw założeniom nowej strategii Unii Europejskiej „Farm to Fork” oraz inspirować branżę handlową do podejmowania podobnych działań na rzecz ekologicznego rolnictwa w naszym kraju – dodaje Justyna Orzeł.