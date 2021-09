Carrefour - turbulencje na rynku zniechęciły sieć do rozwoju w Polsce?

Zdaniem Moniki Smulewicz, dyrektor zarządzającej w firmie Grant Thornton, sieć Carrefour radzi sobie na polskim rynku całkiem dobrze. Problemem sieci jest raczej skala, jej globalny zasięg i ambicje centrali.

- Francuzi poradzili sobie z handlem w sieci, udało im się wprowadzić nowe formaty od hipermarketu, przez sklepy średnie aż po małe typu convienience. Odświeżyli ofertę dostawców. Nawet nie tak mocno dotknęło ich przekleństwo wielkich hipermarketów, ponieważ potrafiono skutecznie przeciwdziałać trendowi odejścia konsumentów od wielkopowierzchniowych placówek. Obiecująco wygląda też współpraca franczyzowa w obiecującym segmencie jakimi są stacje paliw. Porównując jednak liczby placówek handlowych, które świadczą o udziałach w rynku, francuska sieć plasuje się poza podium. Daleko jej też do liderów: Żabki, czy Biedronki. Nawet krajowa sieć Dino posiada obecnie więcej placówek niż Carrefour - zaznacza ekspertka.

Polski oddział idzie pod młotek?

W 2017 r. francuskie media spekulowały, że Carrefour chce pozbyć się niektórych zagranicznych oddziałów m.in. polskiej dywizji. Napisano, że na rodzimym francuskim rynku firmie wiedzie się coraz gorzej, więc musi się na nim skoncentrować i zamienić na gotówkę sieci w innych krajach. Takie, według źródeł francuskiego magazynu „Capital”, były plany zarządzającego siecią od czerwca Alexandre’a Bomparda. Firma jednak wszystkiemu zaprzeczyła. Temat powrócił w tym roku. Francuski magazyn Challenges ujawnił, że Bompard, dyrektor generalny Carrefoura, sprzeda filie sieci na Tajwanie i w Polsce. Audyt ma przeprowadzić KPMG. Tym razem rzeczniczka sieci przyznała, że gigant rozważa "możliwość konsolidacji, zbycia lub przejęcia zagranicznych spółek zależnych”,. Carrefour analizuje kondycję poszczególnych oddziałów. Podobno detalista może sprzedać jeszcze oddziały we Włoszech i w Argentynie.

Ta wiadomość zaskoczyła rynek. – Jeśli to prawda, to taka wiadomość byłaby dla mnie zaskakująca. Carrefour wprawdzie miał kłopoty z wynikiem, restrukturyzował zatrudnienie i strukturę firmy, ale w warunkach kryzysu pandemicznego dał sobie nieźle radę, pomimo widocznego ponad 2 proc. spadku sprzedaży – mówił w lipcu dr Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Dodał, że Carrefour jest firma elastyczną, radzi sobie z wyzwaniami epoki, co widać w funkcjonowaniu sprzedaży omnichannel i w multiformatowej strukturze firmy. – Taka stawka na systemową hybrydowość raczej skutecznie amortyzuje „gorszy czas” formatów dużych, których Carrefourowi nie brakuje. Na tle rynku nie wygląda więc na firmę, która zwija żagle w Polsce – tłumaczył ekspert rynku handlowego.

Monika Smulewicz podkreśla, że globalnie sieć Carrefour posiada ponad 12 tys. obiektów, a obroty sięgają 80 mld euro. - Z tej perspektywy Polska z około 900 placówkami jawi się jako mało perspektywiczny rynek. Francuzi mają ambicje być liderami rynku, tu jednak trochę przespali sytuację w zakresie ekspansji i dali się wyprzedzić innym graczom. Wydaje się to już nie do odrobienia, dlatego prawdopodobnie znaleźli już nowy rynek lub rynki, gdzie swoje ambicje będą mogli realizować. W tym kontekście mówi się o Brazylii.

Jednak problemem dla sieci w Polsce, już po ostatecznej decyzji o wycofaniu, może być sprzedaż aktywów. Mało prawdopodobne jest, by udało się znaleźć chętnych na całą sieć. Będzie ona musiała zapewne zostać podzielona - tłumaczy nasza rozmówczyni i dodaje, że chętnych z pewnością nie braknie na te najbardziej atrakcyjne lokalizacje. - Możliwe, że kto inny kupi sklepy osiedlowe, a kto inny supermarkety. Jedno jest pewne, na rynku będzie się dużo działo - podsumowuje.