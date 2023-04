Carrefour tworzy sieć dostawców zaangażowanych w produkcję odpowiedzialnej żywności

Partnerstwo pomoże Carrefour w przyspieszeniu realizacji celów strategii transformacji żywieniowej, które dotychczas oparte były przede wszystkim na zmianach w produktach marek własnych.

Carrefour: pakt Transformacji Żywieniowej

Do Paktu Transformacji Żywieniowej, zainagurowanego przez Carrefour Polska w 2023 roku, dołączyło dziewięć marek (Arla Foods, Aybioo, Carlsberg Polska, De Care Group, Essity Poland, Global Cosmed, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Merkury oraz Nałęczów Zdrój), które zobowiązały się do podjęcia działań w przynajmniej w dwóch spośród wymienionych obszarów poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy:

zdrowie i odżywianie;

opakowania;

klimat;

bioróżnorodność.

Pakt Transformacji Żywieniowej ma za zadanie stworzyć sieć dostawców Carrefour Polska zaangażowanych w transformację rynku żywności w myśl zrównoważonego rozwoju. To jeden ze strategicznych celów Carrefour, którego celem jest pomoc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych, edukacja oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o sprzedawanych produktach.

- Jako firma odpowiedzialna społecznie już od wielu lat włączamy się aktywnie w szereg inicjatyw dla dobra naszej planety, a także realizujemy własne projekty w trosce o środowisko naturalne. W ramach naszej globalnej strategii transformacji żywieniowej od 2018 roku pracujemy z naszymi dostawcami marek własnych, m.in. nad poprawą składów naszych produktów eliminując z nich sól, cukier, tłuszcze czy substancje kontrowersyjne, nad rozwojem bioróżnorodności ich upraw i podnoszeniem dobrostanu zwierząt w hodowlach czy zmianą opakowań na bardziej ekologiczne – mówi Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska. - Zainaugurowany właśnie Polski Pakt Transformacji Żywieniowej jest kolejnym przejawem zaangażowania Carrefour Polska na rzecz poprawy zdrowia konsumentów i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Mamy świadomość, że tylko wspólne działania - we współpracy z wieloma naszymi dostawcami, mogą przybliżyć nas do osiągnięcia tego celu - trwałej zmiany na polskim rynku spożywczym. Liczymy, że do naszej inicjatywy regularnie dołączać będą kolejni partnerzy - dodaje.

Członkostwo w Pakcie daje dostawcom możliwość przystąpienia do programu “STAR”, który ma na celu wyróżnianie produktów, przynoszących innowacje w czterech kluczowych dla Carrefour obszarach transformacji żywieniowej. W aktualnym katalogu produktów sieci, klienci znajdą między innymi mleko UHT bez laktozy Łowickie w kartonie bez warstwy aluminium i w 100% nadającym się do recyklingu, pieczoną w niskiej temperaturze granolę bio Inna Bajka, bez dodatku cukru i oleju, czy też piwo bezalkoholowe Žatecký 0.0%, w puszkach w 40% pochodzących z recyklingu i w folii w 100% pochodzącej z recyklingu. To tylko jedne z przykładów produktów, które mają na względzie poprawę jakości środowiska, w którym żyjemy.

Ekologiczne rozwiązania w Carrefour

Powstanie lokalnego Paktu Transformacji Żywieniowej wpisuje się w działania Carrefour, które koncentrują się na ograniczeniu zjawiska marnowania jedzenia, generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku, co ma przełożenie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Projekt zakłada zarazem akcje edukacyjne, rozwiązania biznesowe, jak i innowacje wpływające na bardziej ekologiczny charakter sklepów.

Sieć od 2019 roku prowadzi nieustanne działania nad rozwojem zrównoważonego charakteru zakupów w sklepach Carrefour. Jako jedna z pierwszych wycofała wszystkie jednorazowe naczynia plastikowe, zamieniając je na ekologiczne odpowiedniki. Wprowadziła możliwość zakupu kawy ze strefy Smacznie do własnych kubków, zaczęła wykorzystywać w dziale sprzedaży tradycyjnej papier dwuwarstwowy, ułatwiający odpowiednią segregację odpadów, a w kolejnych miesiącach w sklepach zapewniono ofertę woreczków wielokrotnego użytku na warzywa, owoce i chleb.

Od początku ubiegłego roku Carrefour bez żadnych ograniczeń przyjmuje w swoich sklepach butelki zwrotne bez okazania dowodu ich zakupu, wypłacając klientom pełną wartość kaucji w bonach zakupowych. Jak pokazują dane sieci, przyczynia się to do wymiernych oszczędności finansowych jej klientów – w 2022 roku zaoszczędzili oni w ten sposób ponad 5,5 mln zł. Carrefour również konsekwentnie działa nad zmniejszeniem ilości plastiku w opakowaniach produktów marki własnej, optymalizując ich wagę lub zastępując plastik bardziej ekologicznymi odpowiednikami.

Dodatkowo, w 2019 roku Carrefour zaprzestał sprzedaży jaj od kur klatkowych w ramach marki własnej, a do 2025 roku wszystkie jaja od kur z chowu klatkowego znikną z oferty Carrefour. Z kolei w 2021 roku sieć rozwinęła strefy Stop Marnowaniu Żywności, w których produkty o bliskim terminie przydatności do spożycia są przeceniane nawet o 90%. Przez 12 miesięcy uchroniono w ten sposób ponad 18,5 mln produktów przed trafieniem do kosza, co równa się ponad 6 tys. ton uratowanego jedzenia.