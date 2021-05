Carrefour tworzy w hipermarketach strefy z eko odzieżą

Strefy BIO marki TEX to rozbudowane ekspozycje mody i tekstyliów ekologicznych, fot.mat. pras.

Carrefour Polska otworzył w swoich największych hipermarketach strefy z odzieżą ekologiczną marki TEX.

Strefy BIO marki TEX to rozbudowane ekspozycje mody i tekstyliów ekologicznych, które na stałe pojawiły się w 7 największych hipermarketach Carrefour w Polsce. Obejmują one szeroki wybór odzieży oraz bielizny kobiecej i dziecięcej, odzieży męskiej oraz tekstyliów łazienkowych, wytworzonych w sposób przyjazny dla planety.

- Od wielu lat, wspólnie z Grupą Carrefour, realizujemy zrównoważoną politykę w odniesieniu do artykułów tekstylnych i zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku wszystkie surowce naturalne wykorzystywane w gamie odzieżowej TEX będą pozyskiwane w sposób zrównoważony oraz możliwy do prześledzenia – mówi Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour Polska.

Lista sklepów, w których zlokalizowane są strefy BIO TEX:

Hipermarket Carrefour Warszawa Arkadia, ul. Jana Pawła II 16

Hipermarket Carrefour Warszawa Reduta, Al. Jerozolimskie 148

Hipermarket Carrefour Warszawa Targówek, ul. Głębocka 15

Hipermarket Carrefour Katowice, ul. Roździeńskiego 200

Hipermarket Carrefour Poznań, ul. Solidarności 47

Hipermarket Carrefour Toruń, ul. Olsztyńska 8

Hipermarket Carrefour Wrocław Borek, ul. Gen. Hallera 52