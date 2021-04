Carrefour wierzy w outlety - 21 stref do końca września

Obecnie w hipermarketach Carrefour w Polsce działa 6 stref Carrefour Outlet. Do końca trzeciego kwartału bieżącego sieć chce mieć 21 tego typu stoisk.

W listopadzie 2020 r. sieć Carrefour poinformowała, że wprowadza na rynek nowy koncept - strefy outlet. Początkowo pojawiły się one w trzech hipermarketach - w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, CH Atrium Targówek w Warszawie oraz Galerii Morena w Gdańsku. Obecnie jest ich już sześć.

- Koncept Carrefour Outlet został wprowadzony jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację rynkową i ekonomiczną oraz celem urozmaicenia naszej oferty. Jest on skierowany przede wszystkim do klientów poszukujących okazji, mocnych ofert i dobrych cen. Obecnie w naszych hipermarketach działa 6 takich stref. Są to na razie sklepy testowe, a o dalszej ekspansji zdecydujemy po testach, niemniej jednak już teraz w powstałych punktach obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów, a dotychczasowe wyniki oceniamy pozytywnie - informuje nas biuro prasowe.

Charakterystyczną cechą i mocną stroną strefy Carrefour Outlet jest regularnie zmieniająca się oferta. Co 2-3 tygodnie sieć udostępnia w niej nowe artykuły w atrakcyjnych cenach. Obecnie oferta asortymentowa liczy około 600 artykułów.

Obecnie sieć kontynuuje konceptu o nowe sklepy. Do końca trzeciego kwartału bieżącego roku firma będzie mieć łącznie 21 tego typu stoisk.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Pod koniec kwietnia Grupa podała wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Detalista zanotował wzrost sprzedaży LfL o 4,2 proc. W Polsce sprzedaż spadła LfL o 2,3 proc. do 494 mln euro. Zdaniem sieci jest to dobry wynik biorąc pod uwagę zamknięcie centrów handlowych.