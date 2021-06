Carrefour wprowadza pierwszeństwo obsługi dla osób z autyzmem

Carrefour podjął decyzję o wprowadzeniu dla osób z autyzmem pierwszeństwa obsługi przy kasach, fot. materiały prasowe

Carrefour Polska rozszerza listę sklepów z tzw. cichymi godzinami, podczas których osoby mierzące się ze spektrum autyzmu lub nadwrażliwością sensoryczną będą mogły zrobić zakupy w specjalnych warunkach. Firma podjęła także decyzję o wprowadzeniu dla tej grupy osób pierwszeństwa obsługi przy kasach.

Szacuje się, że w Polsce ponad 30 tysięcy osób jest chorych na autyzm lub boryka się z nadwrażliwością sensoryczną. Spotykają się one z wieloma wyzwaniami codzienności, np. niepewnością grawitacyjną, lękiem przed upadkiem, lękiem wysokości, problemem z oceną odległości i przestrzeni czy nadwrażliwością na bodźcie świetlne lub dźwiękowe.

Z myślą o tych osobach Carrefour rozszerza listę sklepów, w których codziennie rano, w godzinach od 9:00 do 10:00, obowiązywały będą specjalne warunki funkcjonowania. Na 60 minut przygaszone zostaną światła, wyłączona muzyka, przestaną być nadawane ogłoszenia i komunikaty głosowe, a także sieć zwolni tempo obsługi klientów przy kasach. Dodatkowo, firma zdecydowała o wprowadzeniu pierwszeństwa obsługi dla klientów z autyzmem.

- Carrefour Polska od wielu lat realizuje działania na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych i seniorów. Jako pierwsza sieć handlowa przystąpiliśmy także do ministerialnego programu Dostępność Plus, zainicjowanego w 2018 roku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska. - Zniesienie barier i swobodny dostęp do komfortowych zakupów dla wszystkich klientów jest naszym priorytetem. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie projektu „cichych godzin” na kolejne sklepy w różnych miastach i formatach. Dzięki temu zbierzemy niezbędne doświadczenia, aby udostępnić tą możliwość we wszystkich hiper- i supermarketach naszej sieci w Polsce – dodaje Kowalska.

Lista sklepów, w których obowiązują ciche godziny:

Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 2

Hipermarket Carrefour Chorzów, ul. Parkowa 20

Hipermarket Carrefour Grudziądz, ul. Konarskiego 45

Hipermarket Carrefour Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2D

Hipermarket Carrefour Katowice, ul. Roździeńskiego 200

Hipermarket Carrefour Krosno, ul. Krakowska 187

Carrefour Market Opoczno, ul. Słowackiego 2

Carrefour Market Opole, ul. Niemodlińska 21

Carrefour Market Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 85

Hipermarket Carrefour Piła, ul. 14 Lutego 26

Hipermarket Carrefour Poznań, ul. Solidarności 47

Carrefour Market Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 8a

Hipermarket Carrefour Sochaczew, ul. Warszawska 119

Hipermarket Carrefour Stojadła, ul. Warszawska 61

Carrefour Market Swarzędz, ul. Graniczna 61

Hipermarket Carrefour Szczecin, ul. Wiosenna 32

Hipermarket Carrefour Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 22

Hipermarket Carrefour Toruń, ul. Olsztyńska 8

Carrefour BIO Warszawa, ul. Pełczyńskiego 5

Hipermarket Carrefour Warszawa, ul. Wołoska 12

Hipermarket Carrefour Zawada, ul. Dębowa 1

Carrefour Market Żyrardów, ul. 1 Maja 43