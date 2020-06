Carrefour wprowadza wieprzowinę od lokalnych producentów pod marką własną

Carrefour Polska zgodnie z przyjętą strategią transformacji żywieniowej rozwija marki własne i wprowadza do swoich sklepów wieprzowinę Jakość z Natury od lokalnych producentów. Gama ta wyróżnia się pełną identyfikowalnością produktów od pola do talerza, produkcją z poszanowaniem środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt oraz długotrwałym partnerstwem z dostawcami.

Dostawcą wieprzowiny Jakość z Natury Carrefour jest Sokołów SA, a mięso pochodzi od lokalnych hodowców: Roberta i Lesława Stojka oraz Agnieszki i Marcina Pindera. To w ich gospodarstwach, zlokalizowanych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na początku bieżącego roku powstały stada spełniające wysokie kryteria Carrefour, by na przełomie maja i czerwca mięso po uboju i rozbiorze mogło trafić do sklepów sieci. W sprzedaży w większości hipermarketów i w wybranych supermarketach dostępnych jest 25 produktów mięsa wieprzowego, m.in. kotlety schabowe i karkowe, polędwiczka, szynka, medaliony, łopatka, boczek, żeberka, golonka, słonina, a także mięso mielone i z kością. Produkty te charakteryzuje tucz bez antybiotyków, żywienie paszą nie zawierającą GMO oraz w 100% polskie pochodzenie.

Aktualnie gamę produktów Jakość z Natury Carrefour stanowi 40 linii i 160 produktów pochodzących od 68 producentów.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.