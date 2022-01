Carrefour z wielkim magazynem na Śląsku. Zastąpi inny obiekt firmy

Wysokość obiektu wyniesie aż 13 metrów, a ponad 13 000 m kw. zajmie zaawansowana technologicznie chłodnia.

Inwestycja powstanie w standardzie umożliwiającym uzyskanie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, a deweloper zrealizuje ponad 5000 m kw. zielonego dachu.

Firma Carrefour skorzysta z lokalizacji w centrum województwa śląskiego i doskonałego połączenia z autostradami A1 oraz A4.

Panattoni zrealizowało dotychczas dla firmy Carrefour dwa obiekty BTS o łącznej powierzchni 102 000 m kw., a teraz rusza z kolejną inwestycją szytą na miarę tej wielokanałowej i wieloformatowej sieci handlowej. Deweloper dostarczy 50 000 m kw. w Będzinie, z czego 13 035 m kw. zajmie zaawansowana technologicznie chłodnia, składająca się z 4 stref chłodniczych, której parametry dostosowywane będą do temperatury zewnętrznej. Komory chłodnicze osiągną wysokość 10,5 metra w świetle, a pozostała część budynku nawet 13 metrów, co usprawni prowadzone operacje. Projekt zostanie wyposażony w przyjazne dla środowiska rozwiązania. Panattoni m.in. zaplanowało przygotowanie 5000 m kw. zielonego dachu, który dzięki zdolnościom dźwiękochłonnym oraz termoizolacyjnym ograniczy negatywny wpływ hałasu, a także będzie chronić pomieszczenia przed przegrzaniem latem, czy wychłodzeniem zimą. Ponadto deweloper zagospodaruje zielone strefy z pomieszczeniami biurowymi. Inwestycja powstanie w standardzie umożliwiającym uzyskanie certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Lokalizacja nowego obiektu pozwoli usprawnić zaopatrywanie placówek sieci Carrefour w całym regionie i wesprze błyskawicznie rozwijający się segment e-grocery firmy na Górnym Śląsku.

„Realizacje dla firmy Carrefour ze względu na różnorodność magazynowanych produktów, wymagają personalizacji na najwyższym poziomie i taką Panattoni może zagwarantować, dlatego nasza współpraca kwitnie. Dostarczamy obiekty w kluczowych lokalizacjach dla rozwoju marki w kraju, co pozwala optymalizować firmie Carrefour łańcuchy dostaw i jeszcze sprawniej obsługiwać swoją sieć sklepów. Postawienie na Będzin, jako miejsce kolejnej realizacji, zapewni zarówno dostęp do pracownika jak i wszystkich najważniejszych ośrodków w regionie południowej Polski” – mówi Marek Dobrzycki, the Managing Director of Panattoni.

Górny Śląsk – doskonałe miejsce na BTS