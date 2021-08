Carrefour zaoferował za Krakowski Kredens 2,5 mln zł

Docelowo sieć Krakowski Kredens miała liczyć ponad 100 placówek, fot. za Krakowski Kredens

22 czerwca 2021 r. sąd ogłosił upadłość spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska. Kilka spółek - w tym Carrefour Polska - złożyły oferty na zakup przedsiębiorstwa.

W 2020 r. na skutek pandemii trudna sytuacja sieci Krakowski Kredens jeszcze bardziej się pogorszyła. Toczące się liczne procesy sądowe i zajęcia komornicze przyczyniły się do upadłości spółki.

22 czerwca 2021 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki.

Przypomnijmy, że pod koniec lipca 2019 r. spółka Krakowski Kredens oddała franczyzobiorcy – spółce Axeman - 10 lokalizacji. Inne umowy dotyczące pozyskania kredytu kupieckiego się nie powiodły.

Poszukiwania nowego franczyzobiorcy

31 marca 2020 r. Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska wypowiedział franczyzobiorcy umowę wygasłą we wrześniu 2020 r. W tym czasie prowadzone były poszukiwania nowego franczyzobiorcy.

W lipcu wpłynęła do spółki oferta zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od firmy Łukasz Zadylak - FGU Tatry Wysokie. Zaoferowana cena to 1 200 000 zł. Zarząd poparł ofertę. Kolejna oferta wpłynęła od sieci Carrefour - na kwotę 2 500 000 zł. Pierwszy oferent podwyższył kwotę zakupu do 1 520 000 zł. Ofertę złożyła również spółka Scapremium (najpierw 2 000 000 zł, później 2 200 000, ostatecznie 3 200 000 zł.). Pod koniec roku znalazł się kolejny oferent - Serenity Blue (3 005 000 zł).

Oferty zostały złożone w sądzie.

Przypomnijmy, że w 2017 roku E.Leclerc za stoiska Krakowskiego Kredensu i nieruchomości w kilku miastach był gotów zapłacić 94 mln zł, ale krakowski sąd, na skutek zażaleń trojga wierzycieli, oddalił wniosek Almy o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie doszło do sprzedaży zorganizowanej części majątku.

Spółka Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska rozpoczęła działalność operacyjną w czerwcu 2007 roku.

W 2011 r. Alma Market rozważała nawet wprowadzenie spółki na rynek NewConnect albo na rynek główny GPW. Docelowo sieć miała liczyć ponad 100 placówek w największych polskich miastach.