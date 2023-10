Carrefour zastąpi Stokrotkę w Galerii Katowickiej

Carrefour wśród nowych najemców Galerii Katowickiej

W grudniu w Galerii Katowickiej w miejsce Stokrotki otwarty zostanie supermarket Carrefour, który idealnie wpisuje się w strategię leasingową Galerii. Sieć zapowiada, że będzie to sklep w najnowocześniejszym koncepcie handlowym, oferujący asortyment z różnych półek cenowych, atrakcyjne programy lojalnościowe, przyjazną nawigację oraz innowacyjne rozwiązania zakupowe.

Do najemców galerii dołączy m.in. marka Intimissimi Uomo, należąca do grupy włoskich marek Calzedonia Group i uzupełniająca ofertę o bieliznę dla mężczyzn. Marka Columbia poszerzyła z kolei ofertę Katowickiej w zakresie odzieży outdoorowej. Od tego lata w portfolio najemców jest także nowa kameralna kwiaciarnia La Flor z bogatym wyborem kwiatów ciętych i doniczkowych, także tych egzotycznych i unikatowych. Ofertę gastronomiczną Katowickiej wzbogaciło Pink Sushi, restauracja z atrakcją w postaci sushi podawanego na talerzykach, które jeżdżą wzdłuż stolików na taśmociągu, a klient wybiera to, na co przyjdzie mu ochota.

Relokacje i restarty w Galerii Katowickiej

Zmiany lokalizacji bądź remonty salonów pozwalają na lepsze dotarcie do klientów, często z poszerzoną ofertą, większą wygodą zakupów, w miłej dla oka, nowoczesnej przestrzeni.

Druga połowa roku przyniosła w Galerii Katowickiej szereg nowych otwarć wynikających ze zmian lokalizacji. Na nowo otworzyły się Strefa Rozrywki oraz salony Lavard, Mydlarnia u Franciszka i CCC (powiększony do 246 mkw.).

Do końca roku na większej o 218 mkw. powierzchni ma otworzyć się także sklep Nike oraz Martes Sport, który z kolei zyska aż 524 mkw.

Co wiemy o Galerii Katowickiej

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro RTV AGD, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej.