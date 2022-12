Carrefour zbiera dane o zachowaniach konsumentów z 13 tys. sklepów. Do czego je wykorzystuje?

Poznanie potrzeb kupujących możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez Carrefour Links.

Platforma wykorzystuje między innymi technologię Safe Haven od LiveRamp i służy do przygotowania oraz pomiaru rezultatów kampanii marketingowych.

Marka Lipton Ice Tea wykorzysta narzędzie w celu wsparcia sprzedaży online i offline produktów. Kampania wytyczająca nowe inspirujące trendy w obszarze działań marketingowych potrwa do 23 grudnia br.

Nowa platforma Carrefour Links, oparta jest o analizę wiedzy na temat zachowań konsumentów, która została zebrana w 13 tys. sklepów Carrefour w 9 krajach. Cyfrowe narzędzie służące do współpracy z partnerami handlowymi działa w oparciu o pogłębioną analizę preferencji konsumenckich bazującą na know-how całej Grupy Carrefour. To nowoczesne rozwiązanie wykorzystuje między innymi technologię amerykańskiej firmy LiveRamp i służy do przygotowania i pomiaru rezultatów kampanii marketingowych. Marka Lipton Ice Tea wykorzysta narzędzie, aby lepiej i skuteczniej dotrzeć do konsumenta ze zindywidualizowanym przekazem. Dodatkowo dane te mogą posłużyć dostawcom do samodzielnego prowadzenia przez nich analiz wyników kampanii digitalowych i innych działań mediowych. Carrefour Links również umożliwia analitykę dla wielu obszarów – od zarządzania kategorią, przez kształtowanie polityk promocyjnych, aż po optymalizację asortymentu. Platforma odzwierciedla nową strategię Carrefour w zakresie przetwarzania danych oraz relacji na linii detalista − dostawca.

Carrefour Links - jakie dane zbiera?

PepsiCo Polska korzysta ze stale rozwijających się możliwości cyfrowych, aby wspierać sprzedaż, zarówno online, jak i offline, w oparciu o rozwiązania i nowe strategie marketingowe analizujące efekt ROPO (ang. Research Online, Purchase Offline), czyli poszukiwanie informacji o produkcie w Internecie, a następnie jego zakup w punkcie stacjonarnym. Współpraca z Carrefour Links i LiveRamp umożliwi PepsiCo jeszcze bardziej skuteczne i precyzyjne mierzenie wyników swoich kampanii marketingowych oraz pomoże lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów w przyszłości.

− Wzmocnienie relacji z jednym z naszych kluczowych partnerów biznesowych, a jednocześnie zdobywanie wartościowych doświadczeń w zakresie analizy danych i zarządzania kategoriami produktów to prawdziwy punkt zwrotny. − powiedział Wojciech Jasiak, e-Commerce & Customer Digital Manager w PepsiCo Polska. − Umożliwi to jeszcze lepsze zrozumienie naszych klientów, a także pozwoli doskonalić doświadczenia konsumentów.

− Cieszymy się z pierwszej wspólnej cyfrowej kampanii aktywacyjnej z PepsiCo i LiveRamp w Polsce, dzięki której będziemy mogli tworzyć wysoko dopasowane treści oraz doskonalić doświadczenia naszych klientów. Na podstawie kampanii przeprowadzonych wcześniej w innych krajach możemy stwierdzić, że zastosowanie narzędzi Carrefour Links przez naszych partnerów handlowych znacząco podnosi wyniki ich kampanii marketingowych. − powiedziała Joanna Stasiecka, Data Monetization Manager w Carrefour Polska. − Rozwiązania Carrefour Links stanowią podstawę strategii Grupy Carrefour w zakresie cyfrowej transformacji i przetwarzania danych na lata 2023–2026.

PepsiCo skorzysta z bazy wiedzy Carrefour

− Współpraca z Carrefour Links i PepsiCo jest bardzo obiecująca. W połączeniu z obszerną wiedzą nt. zachowań klientów dostępną w Carrefour Links, technologia Safe Haven od LiveRamp umożliwia działom reklamy prowadzenie kampanii digitalowych, zapewniających najwyższą skuteczność oraz udoskonalone narzędzia pomiarowe − powiedział Stanislas Lajouanie, Head of Strategic Growth w LiveRamp.

Celem platformy Carrefour Links jest wypracowanie unikalnego rozwiązania, z którego mogą korzystać dostawcy sieci z sektora FMCG. Współpraca daje możliwość oferowania konsumentom właściwych produktów w odpowiednim czasie i miejscu. Ta rewolucyjna usługa jest aktualnie wdrażana we wszystkich krajach, w których obecna jest sieć Carrefour. W Polsce pierwszą korzystającą z niej marką jest Lipton Ice Tea.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 950 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.